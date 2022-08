Pour le spécialiste de la chaîne du froid de Hosingen, Azenta, qui est coté en bourse, a déboursé plus de 400 millions d'euros.

Luxembourg 2 min.

Logistique médicale

Les Américains d'Azenta achètent B Medical Systems

(MeM) - Azenta vient d'acquérir l'entreprise B Medical Systems de Hosingen. C'est ce qu'a annoncé mardi l'entreprise américaine, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour les sciences biomédicales.

Les Américains verseront 410 millions d'euros pour l'entreprise de Hosingen, leader sur le marché des solutions de stockage et de transport à température contrôlée. D'autres paiements, pouvant atteindre 50 millions d'euros, pourraient être versés si certains objectifs de performance futurs sont atteints. La transaction devrait être finalisée en octobre 2022.

B Medical Systems, qui emploie environ 340 personnes, est l'un des principaux fournisseurs de chaînes du froid pour les vaccins et dessert principalement les marchés émergents à croissance rapide qui ont besoin de solutions de stockage et de transport à température contrôlée sûres et fiables.

Transport de vaccins avec surveillance en temps réel

Le portefeuille comprend des systèmes de transport de vaccins avec des solutions de surveillance en temps réel, une réfrigération médicale pour des températures de -86°C et des solutions de gestion du sang.

«Cette acquisition complète l'expertise d'Azenta en matière de chaîne du froid avec des solutions différenciées pour le transport fiable et traçable d'échantillons sensibles à la température», fait savoir Azenta. Selon Steve Schwartz, président et CEO d'Azenta, B Medical a acquis une solide position sur le marché de la chaîne du froid pour les vaccins, «et nous voyons de nombreuses possibilités d'augmenter encore la valeur du portefeuille en utilisant la plate-forme Azenta».

Luc Provost, patron de B Medical Systems, qui travaille pour l'entreprise depuis plus de 20 ans, et Jesal Doshi, directeur général adjoint depuis 2015, devraient rejoindre Azenta et continuer à diriger l'entreprise.

B Medical Systems a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 109 millions d'euros au cours des douze derniers mois, jusqu'au 30 juin 2022.

Les produits de B Medical Systems sont utilisés dans environ 150 pays et disposent d'une base installée de plus d'un demi-million de produits dans le monde.

