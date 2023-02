Envie d'un bon vin ou d'un vin pétillant? Et ce, en combinaison avec un bon repas? La rédaction vous présente 14 points de chute pour les épicuriens.

Les amateurs de vin trouveront leur bonheur dans ces adresses de la capitale

Certains bars et restaurants de Luxembourg-Ville sont spécialisés dans le vin, le crémant et le champagne. La rédaction vous présente 14 points de chute pour les épicuriens.

Par Sarita Rao*/Michael Juchmes (traduction/rédaction)

Cocktails et mocktails? C'était autrefois ... Le vin est ce que l'on trouve de plus en plus souvent dans les verres des fêtards et des habitués des bars. La communauté des amateurs de vin ne cesse de s'agrandir.

Les aficionados de vins fins, de crémants et de champagnes pétillants peuvent bien entendu trouver des points de chute dans tout le pays. Mais la capitale demeure le point névralgique. On n'y sert pas seulement les derniers millésimes de la Moselle... des spécialités exceptionnelles et des produits bio du monde entier sont également proposés sur les cartes.

«Bar à Vin»

En entrant dans ce petit bar situé au centre de la rue des Capucins, on se sent immédiatement transporté en France - grâce aux nappes vichy et aux beaux carreaux de sol.

Dans le lieu de travail du sommelier Pascal, qui a déjà travaillé dans des restaurants étoilés et a été élu plusieurs fois meilleur sommelier du pays par le passé, les clients peuvent déguster le soir du fromage ou de la charcuterie avec du vin.

Les grandes faims seront comblées - avec une entrée, un plat principal et un dessert - à midi.

«Glou»

Toujours dans la rue des Capucins, dans l'ancien café des chats, le «Glou» s'est spécialisé dans les vins «naturels», c'est-à-dire sans pesticides.

Outre les produits français, italiens, espagnols et allemands, on peut aussi y trouver des vins locaux. La carte propose également l'Orange Wine, dont on parle beaucoup en ce moment, ainsi que différents plats pour les petits et les grands appétits.

«Flûte Alors»

Si vous souhaitez manger un morceau - huîtres, caviar ou foie gras - ou même un grand menu après votre marathon de shopping et trinquer aux bonnes affaires, ce bar à champagne de la Grand-Rue est l'endroit idéal.

Il est tenu par Rodolphe Chevalier (Vinoteca) et Agnès et Sébastien Rouillaux (Craft et Compagnie). Sur la carte, on découvre quelques vrais trésors - si on est pressé, on savoure simplement une coupe de champagne (Pierre Gerbais) pour 14 euros.

«Cafetin Buenos Aires»

Nomen est omen: au restaurant «Cafetin Buenos Aires» dans le passage Roger Manderscheid, les visiteurs peuvent non seulement découvrir l'ambiance argentine, mais aussi déguster les vins d'Amérique du Sud qui vont avec, dont quelques malbecs. Le menu reflète l'héritage multiculturel de Buenos Aires - un mélange coloré de plats du monde entier.

«Vins Fins»

Les produits proposés dans ce bar à vin de la rue Münster sont aussi honnêtes et directs que le décor: des vins organiques et biodynamiques. Les événements correspondants, au cours desquels on peut faire la connaissance des vignerons concernés, sont également proposés. Et on peut aussi grignoter - escargots, raclette ou assiettes froides sont au menu.

«Pas Sage»

Ce bar à vin confortable aux allures espagnoles situé dans la Grand-Rue est spécialisé dans les fruits de mer - et sert des vins savoureux de la péninsule ibérique pour les accompagner.

Mais on y retrouve également des vins luxembourgeois - et le délicieux crémant d'Alice Hartmann - ainsi que de nombreux produits français. Bien entendu, il est également possible d'acheter une simple bouteille pour la soirée sur le canapé.

«Dipso»

L'établissement de la rue de la Loge, qui s'est donné le surnom de «The wine Republic» (la république du vin), est l'endroit idéal pour un premier ou un deuxième rendez-vous, surtout en été, lorsqu'un grand défilé a lieu devant la terrasse; on peut aussi y bouger en rythme sur les rythmes appropriés.

Si vous avez encore faim après avoir dansé sur le parquet (de rue) ou si vous avez dépensé trop de calories en vous embrassant, vous trouverez également votre bonheur sur la carte.

«Vinoteca»

Le plus ancien bar à vin du pays, situé dans la rue Wiltheim, offre une ambiance adaptée à tous les goûts - d'une vieille cave en pierres à une terrasse ensoleillée, avec une vue magnifique sur le quartier d'affaires du Kirchberg.

Sous la direction du sommelier primé Rodolphe Chevalier, les hôtes peuvent déguster une vingtaine de vins de toutes les catégories de prix et du monde entier... tout en apaisant leur faim avec du fromage ou de la charcuterie.

«Wine House»

Le bar de la rue Chimay tient ses promesses: le sommelier Christophe Menon est toujours prêt à aider à trouver le bon vin (peut-être de Bourgogne) parmi le grand choix pour une journée ou une soirée réussie.

Si vous avez faim, ne vous inquiétez pas non plus: de la tarte flambée à la tarte aux frites maison, en passant par les cuisses de caille, les plats reflètent également l'amour de la France.

«La Réserve»

Si vous aimez les tapas en combinaison avec le vin, vous êtes à la bonne adresse à «La Réserve», avenue Pasteur. Comme il n'y a que peu de places assises sur place, il vaut la peine de réserver à l'avance - sinon, il faudra peut-être consommer le vin de la grande sélection de vins européens à la maison.

Les «Barrels»

Toujours à proximité du Glacis, dans l'allée Scheffer, le bar à vins et à tapas «Barrels» est un lieu très apprécié des adeptes de l'afterwork. Le sommelier Sébastian aide à choisir les boissons et propose aux clients un pot-pourri de boissons alcoolisées du monde entier.

Des tapas sont servies en accompagnement. Ceux qui ont très faim peuvent aussi se rassasier d'un chateaubriand pour deux.

«Come à la Cave»

Qui a le choix a l'embarras du choix: plus de 750 vins - et de nombreuses autres boissons, comme des bières artisanales et des cocktails - figurent sur la carte du bar de la route d'Esch.

Les estomacs affamés doivent également faire un choix: pizza, assiette froide ou plutôt sushis? Ceux qui doivent encore réfléchir peuvent s'allonger sur les canapés en velours - ou se détendre sur la terrasse verdoyante en été.

«Wine not?»

Au «Wine not?» de la place Joseph Thorn à Merl, une émanation des «Cocottes», les clients peuvent s'asseoir sur des bancs et des tabourets en bois ou - si le temps le permet - sur la terrasse.

Ceux qui ne savent pas quel vin commander dans le restaurant pour accompagner tel ou tel plat ne doivent pas se décourager : les sommeliers Aristide et Pascal proposent tout de suite les boissons qui vont avec les plats.

«De la Vigne au Verre»

Le bar de la rue Evy Friedrich à Gasperich propose des vins de jeunes viticulteurs européens. Le propriétaire Luca aide volontiers les clients à faire leur choix - et met toujours l'accent sur les saisons et les régions. Ils sont accompagnés de tapas ou d'autres petits plats, selon les souhaits.

* Le texte original en anglais a d'abord été publié sur le site Internet du «Luxembourg Times».

