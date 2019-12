Le week-end est marqué par la féérie de Noël à Dudelange et Differdange mais aussi par le Charity Climbing à Echternach et le Luxembourg Art Fair au Kirchberg. A noter aussi à Bettembourg, l'organisation d'une épreuve originale de sport canin. Il y aura de la concurrence pour Saint-Nicolas.

Luxembourg 6 1 3 min.

Les amateurs d'art, d'escalade et de sport canin gâtés

Le week-end est marqué par la féérie de Noël à Dudelange et Differdange mais aussi par le Charity Climbing à Echternach et le Luxembourg Art Fair au Kirchberg. A noter aussi à Bettembourg, l'organisation d'une épreuve originale de sport canin. Il y aura de la concurrence pour Saint-Nicolas.

Le Luxembourg Art Fair pour tous les styles

Depuis jeudi soir, la 4e édition de la Foire internationale d'Art Contemporain a envahi les locaux de LuxExpo The Box. Plus de 80 galeries ont été sélectionnées pour cet événement où plus de 3.000 œuvres seront présentées et pourront être vendues (sculptures, peintures, photographies…). Le Luxembourg Art Fair est ouvert ce vendredi 6 jusqu'à 22h mais aussi ce samedi et ce dimanche entre 11 et 20h.

Prix: 10 euros, entrée gratuite pour les moins de 18 ans



6 Antiques & Art Fair Luxembourg - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Antiques & Art Fair Luxembourg - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Antiques & Art Fair Luxembourg - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Antiques & Art Fair Luxembourg - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Antiques & Art Fair Luxembourg - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Antiques & Art Fair Luxembourg - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé Antiques & Art Fair Luxembourg - Photo : Pierre Matgé Photo: Pierre Matgé

L'escalade pour la bonne cause à Echternach

L'auberge d'Echternach invite tous les passionnés d'escalade et de sport ce samedi 7 décembre de 13 à 20h pour sa deuxième édition du Charity Climbing. Une manifestation ouverte à tous, débutants ou spécialistes de l'escalade. Les participants devront dompter le mur intérieur de 14 m. Les bénéfices de la journée seront intégralement reversés à la Fondatioun Kriibskrank Kanner. Une association qui accompagne au quotidien les familles d'enfants atteints d’un cancer ou d'une maladie rare.

L'International Lux Winter Cup pour les amoureux des chiens

Le HSV Bettembourg (Hondssport Verein Beetebuerg) organise ce samedi et ce dimanche la deuxième manche de la Lux Winter Cup 2019-2020 dans ses installations. Cette compétition regroupera près de 250 chiens et leurs maîtres pour un concours où il faudra allier vitesse, agilité et saut .

Rendez-vous à la salle d'Agility du HSV (au-dessus terrain foot) ce samedi et ce dimanche entre 8 et 19h.

Game On à Tétange

Les amateurs de jeux de société sont attendus ce week-end à la Schungfabrik de Tétange avec le Game On Lëtzebuerg spillt! Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir l'ambiance des jeux de sociétés en cette période de Saint-Nicolas. Les jeux vidéo seront aussi de la partie bien. L'entrée est gratuite, ouvert le samedi de 14 à 0h, le dimanche de 10-17h.

Les bambini sur les planches

La chanson italienne est à l'honneur ce samedi soir à Esch/Alzette avec la 47e édition du Microfono d'Orao, un concours de chant en italien réservé aux enfants. Cette manifestation, organisée par l'asbl Umbri nel Lussemburgo, se tiendra au théâtre d'Esch à partir de 19h30.













Marché de Noël à Differdange et à Dudelange



Alors que la saison des marchés de Noël bat son plein à travers le pays, le plus vieux marché du pays ouvre ses portes ce vendredi 6 décembre jusqu'à 22h. Une trentaine de chalets, une patinoire et une crèche de Noël animeront la place du Marché jusqu'au 22 décembre (ouvert de 14 à 20h, nocturnes les vendredi jusqu'à 22h).

Les principaux marchés de Noël en un clin d’œil Le compte à rebours est lancé. Quelques jours après Esch-sur-Alzette, la Ville de Luxembourg s'est parée, jeudi soir, de ses plus beaux habits pour aborder les fêtes de fin d'année. L'occasion de découvrir les principaux marchés qui vous attendent à travers le pays.

Dans le même temps, mais à Dudelange, la Forge du Sud organise son marché de Noël médiéval autour de l'église. L'inauguration est programmée ce vendredi 6 décembre. L'occasion de revivre une ambiance authentique avec un véritable campement, un feu de camp, une taverne, un conteur et des mets traditionnels du Moyen Âge.