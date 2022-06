Plusieurs personnes qui ont assisté au limogeage de Jeff Da Costa confirment que ce dernier a été licencié sous la pression politique.

Affaire Jeff Da Costa

Les allégations de pression politique sont avérées

Michèle GANTENBEIN Plusieurs personnes qui ont assisté au limogeage de Jeff Da Costa confirment que ce dernier a été licencié sous la pression politique.

Des membres du gouvernement ont-ils exercé des pressions sur la société RSS-Hydro après que Jeff Da Costa, scientifique, eut critiqué l'exécutif dans les médias à propos de sa gestion des inondations? Non, écrit le Premier ministre Xavier Bettel (DP) dans sa réponse à une question parlementaire du 1er juin adressée par le député Pirate Sven Clement.

Le gouvernement s'engage expressément à respecter le principe de la liberté d'expression et de recherche. Critiquer le travail de l'exécutif est un processus normal dans une démocratie et n'est en aucun cas interdit ou indésirable, estime le Premier ministre. Dans cette mesure, aucun membre du gouvernement n'a exercé de pression sur le scientifique ou l'entreprise qui l'employait, a déclaré Xavier Bettel.

Mais cette affirmation se doit d'être remise en question. De nombreux indices et témoignages laissent penser qu'entre le 10 et le 16 septembre 2021, des pressions politiques ont été exercées sur Guy Schumann, le dirigeant de la société RSS-Hydro, et que Jeff Da Costa a dû partir pour cette raison.

Licencié sans préavis

Le soir du 10 septembre, après la diffusion du reportage critique sur RTL, Guy Schumann a envoyé un e-mail à ses collaborateurs, que le Luxemburger Wort a pu consulter, dans lequel il fait explicitement l'éloge de Jeff Da Costa: «Great reporting by RTL, I think. Well done Jeff».

Six jours plus tard, Jeff Da Costa, qui se trouvait en période d'essai, a été licencié sans préavis. Entre le 10 et le 16 septembre, il s'est donc passé quelque chose qui a poussé Guy Schumann à faire un virage à 180 degrés et à laisser tomber son protégé.

Dans un entretien avec le Luxemburger Wort, Jeff Da Costa explique que son chef lui a clairement fait savoir le 16 septembre qu'il existait des pressions extérieures, et qu'il devait le licencier pour cette raison.

Jeff Da Costa a perdu son emploi chez RSS-Hydro en septembre 2021 et vit désormais au Royaume-Uni. Photo: Privat

Un SMS que Guy Schumann a envoyé à Jeff Da Costa le lendemain de son licenciement, et que le Luxemburger Wort a pu consulter, montre également qu'il y a eu des pressions: «Je n'aurais jamais pensé que cette histoire pourrait décoller si rapidement. J'ai toujours dit qu'il fallait que tu fasses attention quand tu parles du gouvernement - ça va mal se passer. Et c'est le cas aussi».

Guy Schumann lui-même suggère dans un article de 100,7 publié le 30 mai que la pression politique est responsable de la situation. Il dit avoir licencié Jeff afin d'éviter toute pression politique et de protéger ses autres collaborateurs. Dans une interview accordée au Tageblatt deux jours plus tard, Guy Schumann modifie son récit, et parle de problèmes internes qui auraient conduit au licenciement. Il y aurait eu «de plus en plus de désaccords», de sorte que le contrat de travail aurait pris fin pendant la période d'essai. Les raisons profondes sont «une affaire purement interne qui n'a pas sa place dans le domaine public», a déclaré Guy Schumann dans un courriel adressé au Tageblatt. Le dirigeant de RSS-Hydro a confirmé cette version par écrit le 4 juin en réponse à une question du Luxemburger Wort.

Jeff Da Costa conteste cette version : «Avant la diffusion du reportage de RTL, il n'y avait aucun signe de désaccord». Son chef n'a, à aucun moment, envoyé des signaux indiquant qu'il n'était pas satisfait de lui, «ni envers moi, ni envers l'université ou ma coresponsable», rapporte Jeff Da Costa. «S'il y avait eu des divergences d'opinion, il n'aurait pas envoyé ce mail à toute l'équipe et il aurait informé l'université et ma coresponsable de ces divergences. Mais il ne l'a pas fait.»

Guy nous a dit qu'il ne voulait pas licencier Jeff, mais qu'il devait le faire en raison des pressions exercées sur lui. Anonyme

Ce qui est clair, c'est que l'entreprise a son siège à l'Innovation Hub, créé en 2018 par la ville de Dudelange pour les start-up dans le domaine de l'écotechnologie, dont les partenaires sont le ministère de l'Économie, Technoport et Luxinnovation. L'entreprise dépend donc du bon vouloir de la ville et de ces partenaires.

Trois témoins contredisent Guy Schumann

La version de Guy Schumann selon laquelle il n'y a pas eu de pression politique est contredite par trois personnes qui étaient présentes à la réunion d'entreprise du 16 septembre, lorsque le licenciement de Da Costa a été annoncé aux employés. Interrogés, les trois témoins, qui souhaitent rester anonymes, confirment que le dirigeant de RSS-Hydro a parlé de pressions externes lors de la réunion.

Une première personne se souvient des faits: «Guy nous a dit qu'il ne voulait pas licencier Jeff, mais qu'il devait le faire parce que des pressions étaient exercées sur lui. Il a parlé du gouvernement, du bourgmestre de la ville de Dudelange et de son parti qui lui ont fait comprendre qu'il n'obtiendrait plus de contrats pour des projets s'il ne se séparait pas de Jeff. C'est ce qu'il a dit. Il a également dit qu'il avait reçu plusieurs appels du service des eaux ».

C'était un bon scientifique et Guy était content de l'avoir. Anonyme

L'entreprise et la ville de Dudelange auraient entretenu d'étroites et bonnes relations. A l'époque, l'entreprise aurait travaillé sur deux projets pour le compte de la ville et aurait bénéficié de conditions de location avantageuses à l'Innovation Hub grâce à la commune.

La personne se souvient également que le lendemain du licenciement de Jeff, le dirigeant lui a dit qu'il avait reçu un appel d'un ministère. «Je ne sais pas si c'était le ministre lui-même ou un fonctionnaire. Je ne sais pas non plus de quel ministère il s'agissait ni sur quoi portait cet appel.»

Une deuxième personne se souvient qu'au cours de la réunion, Schumann a parlé de pressions de la part du gouvernement et qu'il devait licencier Jeff, car sinon il n'aurait plus de contrats. Selon lui, il devait le faire pour sauver les autres employés. «Nous étions tous sous le choc», raconte cette personne. «Nous lui avons dit que nous n'aimions pas ça, parce que nous étions tous collègues, et nous lui avons demandé de faire venir Jeff à la réunion. Mais il n'a pas voulu.»

Après son éviction, l'ambiance dans l'entreprise se serait dégradée. Certains se seraient mis à la recherche d'un autre travail peu après, «parce que nous craignions que la même chose nous arrive», raconte cette personne. «Je ne voulais plus travailler dans cet environnement.»

Nous avons dit à Guy qu'il y avait d'autres moyens de protéger l'entreprise et les employés, mais il a maintenu sa décision. Anonyme

Une troisième personne raconte que Guy Schumann a parlé lors de la réunion d'appels téléphoniques provenant du secteur public - des personnes qui lui auraient conseillé de ne plus donner d'interviews parce que cela pourrait avoir des conséquences négatives. «Nous avons dit à Guy qu'il y avait d'autres moyens de protéger l'entreprise et les employés, mais il a maintenu sa décision.»

Selon les trois personnes, Guy Schumann a toujours été enthousiaste à l'égard de Jeff Da Costa «parce qu'il faisait de la publicité pour l'entreprise avec ses apparitions dans les médias. C'était un bon scientifique et Guy était content de l'avoir», raconte la première personne. Selon elle, il est exclu que Jeff ait dû partir en raison de divergences d'opinion.

Guy a déclaré que son téléphone n'arrêtait pas de sonner, que tout cela allait très loin et que la pression venait de plusieurs côtés, même de Fayot. Anonyme

«Même de Fayot»

La référence au ministère est intéressante dans la mesure où Guy Schumann aurait également transmis cette information à Jeff Da Costa. Jeff raconte que Schumann l'a appelé le jour de son licenciement. Il était en voiture, accompagné d'une personne qui a écouté la conversation. «J'ai insisté parce que je voulais savoir d'où venait la pression. Guy m'a dit que son téléphone n'arrêtait pas de sonner, que ça allait très loin et que la pression venait de plusieurs côtés, même de Fayot». Il n'a pas précisé de qui il s'agissait exactement - le ministre lui-même ou des fonctionnaires.

Jusqu'à présent, il n'a rien dit de cette conversation téléphonique «parce que je n'en ai pas la preuve», dit Jeff Da Costa. Lorsqu'il a décidé de rendre son cas public, il a voulu se limiter à révéler des choses qu'il pouvait prouver.

Il n'a toujours pas de preuve, seulement le témoignage de la personne dans la voiture qui confirme son récit: «Guy Schumann a dit que beaucoup de gens faisaient pression sur lui, même Fayot. Je me souviens très bien de son nom. Schumann a dit qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je m'en veux beaucoup de ne pas avoir enregistré cette conversation».

Le 3 juin, lors d'une réunion commune de la commission, les députés ont interrogé la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng)et la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (LSAP)sur les pressions politiques dans l'affaire Jeff Da Costa. Pour les deux présidents de la commission, François Benoy (Déi Gréng, Environnement) et Dan Biancalana (LSAP, Intérieur), l'affaire n'était plus d'actualité d'un point de vue politique après la réunion.

Ce n'est plus une affaire pour le Parlement, mais une affaire interne entre employeur et employé. François Benoy (Déi Gréng)

«Tant la ministre de l'Environnement que la ministre de l'Intérieur ont clairement dit qu'elles n'avaient exercé aucune pression, pas plus que leurs administrations», a expliqué vendredi M. Benoy, interrogé à ce sujet. «Il n'y a aucune raison d'en douter», a-t-il ajouté. C'est pourquoi le souhait de l'opposition d'entendre Jeff Da Costa en commission a été rejeté. «Ce n'est plus une affaire pour le Parlement», a déclaré François Benoy, «mais une affaire interne entre l'employeur et l'employé».

C'est également l'avis du député-maire de Dudelange Dan Biancalana. Interrogé, il a affirmé n'avoir exercé aucune pression sur qui que ce soit. A la question de savoir s'il avait parlé à Guy Schumann entre le 10 et le 16 septembre 2021, Dan Biancalana a répondu que cela faisait longtemps. Il ne s'en souvient pas.

C'était il y a longtemps. Je ne m'en souviens pas. Dan Biancalana, député-maire, Dudelange

Le ministère de l'Economie a renvoyé mardi à la réponse du Premier ministre Xavier Bettel selon laquelle aucun membre du gouvernement n'avait exercé de pression, «donc pas non plus Franz Fayot». Cela vaut également pour les fonctionnaires du ministère de l'Économie.

«Il n'y avait personne», ont en revanche déclaré la coprésidente du groupe CSV Martine Hansen, le pirate Sven Clement et Myriam Cecchetti (Déi Lénk). «Tout cela est une blague», a déclaré la députée de gauche. Pour l'opposition, il ne fait aucun doute qu'il y a eu des pressions : «Le fait est que Monsieur Da Costa a perdu son emploi. Son patron dit sur 100,7 qu'il doit protéger ses autres collaborateurs. Et le gouvernement s'en lave les mains - épongez et c'est fini», a déclaré Myriam Cecchetti.

Une convocation d'urgence Suite à la publication de cet article dans le Luxemburger Wort, le CSV a demandé la «convocation d'urgence» de la Commission de l'Economie. Pour le premier parti d'opposition, il est nécessaire que le ministre Franz Fayot assiste à cette réunion extraordinaire. Il pourrait donc bien y avoir des suites parlementaires dans cette affaire.

