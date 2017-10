(MF) – Toute activité nautique est interdite «avec effet immédiat pour l’ensemble du lac de la Haute-Sûre». Et pour cause, les «algues bleues» toxiques prolifèrent et sont dangereuses pour la santé de l'homme et des animaux.



Dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade une prolifération de cyanobactéries, appelées «algues bleues» dans le langage courant, avait déjà été constatée mi-août dans le lac de la Haute-Sûre à hauteur de la plage «Rommwiss». La surveillance du lac de la Haute-Sûre a été poursuivie et les dernières analyses ont montré que la prolifération des cyanobactéries s’y est étendue.

Dans un communiqué daté de ce lundi soir, l'administration de la gestion de l'eau est formelle: «Une interdiction de toute activité nautique est prononcée avec effet immédiat pour l’ensemble du lac de la Haute-Sûre. »



Des mesures effectuées sur le terrain et des analyses de l'eau du lac à «Rommwiss», Liefrange, «Burfelt», «Fuussefeld», Insenborn et Lultzhausen, ont révélé la présence de cyanobactéries toxiques en densités importantes et la présence de toxines pouvant causer des troubles de santé chez l’homme et les animaux.



Recommandations à suivre



Les recommandations qui avaient été formulées le 18 août 2017 par l'Administration de la gestion de l'eau et la Direction de la santé pour la plage «Rommwiss» doivent dès à présent être appliquées pour l’ensemble du lac de la Haute-Sûre.



Vous êtes appelé à:

Eviter tout contact direct avec l’eau du lac de la Haute-Sûre (p. ex. plongée, sports aquatiques, pêche), ne pas laisser les chiens et autres animaux domestiques boire l’eau du lac, ne pas consommer les poissons pêchés.

Contacter un médecin traitant en mentionnant le contact éventuel avec des cyanobactéries toxiques si vous éprouvez des problèmes de santé après la baignade.

L'eau potable du Sebes reste consommable

Conformément au communiqué du 18 août 2017, les autorités réaffirment le fait qu’il n’existe aucun risque pour l’eau potable issue du lac de la Haute-Sûre étant donné que le prélèvement de l’eau brute se fait en profondeur (25 mètres) où la concentration de cyanobactéries est très faible et que les traitements de potabilisation permettent une élimination efficace des toxines des cyanobactéries éventuellement contenues dans l’eau brute.