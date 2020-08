Après les restrictions liées au covid-19, ce sont les cyanobactéries qui pénalisent l'accès à l'eau du lac de la Haute-Sûre. Pour l'heure, seule une des six plages est touchée par l'interdiction de baignade.

Les algues bleues condamnent la baignade au «Stausee»

(MF) – Non seulement l'accès aux plages du Stausee est restreint depuis qu'un afflux massif de touristes avait donné des sueurs froides aux autorités à cause du covid-19 mais il n'est maintenant plus autorisé sur l'une de ses rives. Cette fois ce sont les algues bleues qui prolifèrent dans le lac de la Haute-Sûre qui sont à l'origine de l'interdiction de baignade et de toute activité nautique sur la plage Rommwiss, non loin de Boulaide. La seule des six plages du lac touchée.

Surveillant régulièrement la qualité des eaux de baignade, l'Administration de la gestion de l'eau indique avoir constaté dans cette zone une prolifération importante de cyanobactéries, le nom scientifique donné aux «algues bleues». Le phénomène n'est pas franchement nouveau et intervient depuis plusieurs années dans la réserve d'eau naturelle.

C'est à la même période et au même endroit que s'était produite l'an passé cette concentration. La plage Rommwiss est «plus propice à un développement en masse des cyanobactéries vu sa situation géographique» sur la partie amont du lac de la Haute-Sûre qui est protégée du vent, moins profonde et qui présente plus de nutriments, explique l'Administration de la gestion de l'eau.

L'ennui est que les toxines produites par les cyanobactéries peuvent être dangereuses pour l'homme, la faune aquatique, les animaux domestiques et le bétail. Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) a été mandaté pour réaliser des analyses détaillées et déterminer la composition des espèces des cyanobactéries présentes au niveau de la rive de la Rommwiss.

Les analyses menées par le LIST ont révélé, entre autres, la présence des espèces Anabaena, Microcystis et Woronichinia potentiellement productrices de toxines, donc potentiellement nuisibles pour la santé. Du coup, baignade mais aussi plongée, sports aquatiques, pêche sont interdits. Les autorités recommandent aussi de «ne pas laisser les chiens et autres animaux domestiques boire l'eau du lac», ni d'ailleurs de consommer les poissons pêchés.

