Les aires de jeux de Merl et du Bambësch font peau neuve

Jeff WILTZIUS L'appel d'offres pour la transformation du parc de Merl débutera à l'automne. L'aire de jeux du Bambësch sera transformée à partir de lundi. C'est ce que communique le conseil échevinal.

Les travaux de restauration du parc de Merl de la capitale feront l'objet d'un appel d'offres à l'automne, afin que le réaménagement puisse commencer à l'automne prochain. La bourgmestre Lydie Polfer (DP) et le premier échevin Serge Wilmes (CSV) l'ont annoncé à la presse mercredi lors du City Breakfast mensuel.

Dans le parc de Merl, dans le quartier Hollerich, la transformation prévue doit permettre de créer la première aire de jeux accessible aux personnes handicapées de la capitale. Une grande importance est accordée à l'inclusion : «Les équipements de jeu doivent pouvoir être utilisés par tout le monde», a déclaré Serge Wilmes. Le parc municipal et son aire de jeux de près de 8.000 mètres carrés existent depuis environ 40 ans et ont été rénovés pour la dernière fois il y a dix ans.

Au centre de la vue d'ensemble de l'aménagement se trouve l'ovale, qui peut être utilisé comme bassin d'eau en été. En hiver l'eau est vidée et l'ovale se transforme en piste de skate. Graphique: Ville de Luxembourg/Services des Parcs

De nombreux souhaits des riverains ont été pris en compte dans le cahier des charges, explique l'échevin. Ainsi, une nouvelle structure ovale avec un bassin d'eau se trouve au centre. Celle-ci domine la nouvelle place. Des maquettes de bateaux circuleront également dans le bassin. Un espace est prévu pour les tout-petits jusqu'à l'âge de quatre ans. Les enfants plus âgés pourront se défouler dans des filets à grimper et sur des slacklines. De grandes parties de la nouvelle aire de jeux seront couvertes par des voiles d'ombrage. Le devis s'élève à 3,3 millions d'euros et les travaux devraient être terminés au printemps 2024.

Une autre grande aire de jeux était également à l'ordre du jour mercredi à l'hôtel de ville. «La transformation de l'aire de jeux du Bambësch débutera le 19 septembre et devrait durer jusqu'en mai 2023», a déclaré la bourgmestre.

Les anciennes structures en bois du Bambësch seront remplacées. Photo: Anouk Antony

Lors de cette rénovation, il est notamment prévu de remplacer l'emblème actuel de l'aire de jeux, le fort, par une nouvelle construction. Le rocher du Bock, le «Huelen Zant» et le pont du château seront également intégrés symboliquement lors du réaménagement. S'y ajoutent un espace avec des jeux d'eau et un parcours d'escalade. Les coûts de construction s'élèvent ici à environ 3,7 millions d'euros.

Promouvoir la mobilité douce

Ce week-end marque également le début de la semaine européenne de la mobilité. Sous le slogan «Onse Mobilitéitsplang fir Muer», la capitale prévoit dans ce sens quelques campagnes de sensibilisation. Ainsi, une réunion d'information aura lieu samedi de 10h à 18h sur la place d'Armes. Les personnes intéressées auront la possibilité d'y échanger avec les responsables de la ville.

Une découverte de la ville à vélo est également prévue ce week-end, une nouvelle station Vel'OH sera inaugurée le 23 septembre sur la place Thorn et un concours sur le thème «Mam Vëlo, zu Fouss oder mam Bus an d'Schoul(à vélo, à pied ou en bus pour l'école)» sera organisé dans les écoles du 26 septembre au 21 octobre. Toutes les autres dates sont disponibles en ligne.

Faire part de ses préoccupations

A partir de la semaine prochaine, la «Spriechstonn(heure d'échange)» aura à nouveau lieu tous les mercredis à l'hôtel de ville. Ces deux dernières années, elle avait été annulée pour cause de covid. «De 8 à 9 heures, les citoyens peuvent nous faire part de leurs soucis, de leurs souhaits et de leurs demandes», a déclaré Lydie Polfer. Les permanences sont ouvertes à tous les citoyens, il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous.

Une modification de l'application City indique aux habitants les informations nécessaires sur leur téléphone portable en cas de problèmes avec l'approvisionnement local en eau potable et est également accessible via le lien Incidents.vdl.lu.

Les responsables de la ville ont également rappelé l'action Cup2Go. Grâce à un gobelet recyclable, il est possible d'obtenir des réductions sur le café et autres produits similaires dans les magasins participants de la capitale. Des autocollants à l'entrée indiquent aux intéressés les magasins qui participent à l'action. Tous les détails à ce sujet sont également disponibles en ligne.

