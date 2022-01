Le montant des allocations familiales a été majoré de 2,5% ce 1er janvier. 271,66 euros sont désormais accordés par enfant.

Depuis le 1er janvier

Les aides sociales et les salaires minimaux revalorisés

Mélodie MOUZON Le montant des allocations familiales a été majoré de 2,5% ce 1er janvier. 271,66 euros sont désormais accordés par enfant.

Bonne nouvelle pour tous les bénéficiaires de minima sociaux. Depuis le 1er janvier 2022, plusieurs d'entre eux ont été revalorisés. C'est le cas notamment des allocations familiales. En octobre dernier, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) avait promis que celle-ci serait réindexée. Le montant de 265 euros par enfant a été majoré de 2,5%, pour atteindre un montant de 271,66 euros. La hausse atteint 20,53 euros pour les enfants de 6-11 ans et 51,25 euros pour la catégorie des 12 ans et plus.

Si la hausse du montant des allocations familiales est effectivement appliquée depuis le 1er janvier, elle a également un effet rétroactif pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Les montants supplémentaires dus à cette réindexation seront versés fin janvier, comme l'indique la Caisse pour l'avenir des enfants. Le paiement des allocations différentielles pour le second semestre 2021 se fera quant à lui au plus tôt fin janvier, début février. Aucune démarche ne doit être réalisée de la part des bénéficiaires.

Le gouvernement a également tenu sa promesse d'augmenter de 200 euros l'allocation de la vie chère. Elle est fixée désormais à 1.652 euros pour une personne seule, 2.065 euros pour un ménage de deux personnes, 2.478 euros pour une famille de trois personnes et 2.891 euros pour un ménage de quatre personnes.

Un salaire social minimum plus élevé

D'autres minima sociaux, qui se voient eux aussi augmentés depuis le 1er janvier, ont en fait été actés depuis octobre dernier, lors du dernier index. C'est le cas du salaire social minimum mensuel, qui s'établit désormais à 2.256,95 euros bruts pour un salarié non qualifié (soit une augmentation de 55 euros). Pour un salarié qualifié, ce montant minimum grimpe à 2.708,35 euros bruts (+ 66 euros). Ce qui fait du Luxembourg le pays européen proposant les salaires sociaux les plus élevés d'Europe. Le reste du podium est complété par l'Irlande (1.724 euros) et les Pays-Bas (1.701 euros).

La retraite minimum a aussi pu bénéficier de l'index d'octobre dernier et a été revalorisée à hauteur de 1.985,56 euros bruts par mois pour une pension à taux plein.

