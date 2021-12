Les ménages pourront encore solliciter le soutien financier de l'Etat au-delà du 31 décembre 2021 pour rénover leur logement afin qu'ils puissent s'équiper de pompes à chaleur thermique.

Energie

Les aides «PrimeHouse» prolongées jusqu'en 2025

Thomas BERTHOL

En 2022, les ménages pourront continuer à bénéficier du régime «PrimeHouse». Une aide à la rénovation énergétique qui sera prolongée au-delà du 31 décembre 2021 pour les projets initiés entre «2022 à 2025 inclus». Ce soutien financier concerne également les pompes à chaleur géothermique dans le domaine du logement avec des «montants revus à la hausse».

Timidement, la géothermie fait son trou Près d'un millier de ménages disposent actuellement d'un système de chauffage/refroidissement en lien avec des pompes à chaleur puisant leur énergie du sous-sol. Mais il existe un potentiel de développement notamment au sud du Luxembourg.

Cela concerne «autant les nouveaux bâtiments que ceux déjà existants», précise le ministère de l'Environnement. En ce qui concerne les nouvelles constructions comme pour une maison unifamiliale par exemple, l'aide s'élève à 3.000 euros contre un plafond de 2.500 euros auparavant.

Si les immeubles collectifs ne bénéficiaient d'aucune aide pour les pompes à chaleur avec le régime 2017, une aide de 2.000 euros sera accordée à partir du 1er janvier 2022. Pour les bâtiments existants, jusqu'à 5.000 euros seront alloués aux installations dont «la puissance nominative ne dépasse pas 10kW thermique» et au-dessus de ce seuil l'aide financière sera de 500 euros par kW thermique avec un plafond de 12.000 euros.

Depuis 2017, 367 subventions «PrimeHouse» ont été accordées par l'Etat. Un bilan communiqué par les ministres Claude Turmes et Carole Dieschbourg (Déi Gréng) dans une récente réponse parlementaire adressée aux députés Martine Hansen et Paul Galles (CSV).

Les ministres de l'Energie et de l'Environnement ont également indiqué qu'entre 15.000 à 20.000 ménages pourraient être approvisionnés en géothermie. Et cela en maximisant l'exploitation de 180 GWhth que le Plan national intégré en matière d’énergie et de climat a estimé comme potentiellement réalisable.

Les communes ont elles aussi bénéficié d'un coup de pouce financier de l'Etat, depuis 2018. En trois ans, plus d'un million d'euros leur ont été accordés.





