La Chambre de commerce a invité l'Etat à poursuivre son soutien financier aux sociétés du Grand-Duché. Selon les experts, la situation est encore trop fragile pour parler de relance économique.

Les aides covid maintiennent le commerce à flot

(m.d. avec Nadia Di Pillo) Si la situation sanitaire tend à se stabiliser au Grand-Duché, la Chambre de commerce appelle à la prudence sur le plan économique. Lors de la présentation de son Baromètre économique, son directeur général Carlo Thelen a indiqué mercredi que les aides de l'Etat devaient «continuer à être versées aux secteurs qui en ont le plus besoin». Une demande qu'a également formulée la Chambre des métiers concernant le secteur de l'artisanat.

Craignant qu'un arrêt prématuré du soutien financier de l'Etat ne «pousse les entreprises déjà fragilisées à la faillite», le directeur de l'organisation patronale a souligné que ces aides étaient une «bouée de sauvetage» pour l'économie du pays. Le financement du chômage partiel est notamment un élément «vital» pour le secteur de l'Horeca ou celui du commerce, dont l'activité a durement été impactée par la crise. Les tenants de bars et restaurants ont notamment enregistré une baisse de 88% de leur activité au premier trimestre 2021.

«L'allocation de chômage partiel doit être versée jusqu'à ce que les problèmes soient résolus», a indiqué Carlo Thelen se rangeant ainsi du côté des représentants de l'Horeca, qui dès la réouverture des terrasses avaient manifesté leurs craintes de voir les aides financières suspendues. Mais le directeur n'a pas précisé si ce soutien financier devait selon lui aller au-delà du mois de juin, date à laquelle la treizième version de la loi covid prendra fin. A ce jour, l'Etat a investi 717 millions d'euros dans les aides aux commerces. Dont 64% concernaient le chômage partiel.

Si dans leur rapport les experts relèvent des signes encourageants, ils estiment qu'il est «encore trop tôt pour parler d'une véritable reprise» d'autant que la situation sanitaire et l'état des marchés internationaux continuent de peser sur les perspectives des sociétés luxembourgeoises. Ainsi, seules 31% des entreprises s'attendent à une hausse de leur activité dans les six prochains mois.

Malgré cette approche pondérée, la Chambre de commerce indique que «le pic de la crise semble être surmonté» et que si la vigilance doit rester de mise, un «rebond s'esquisse». Pour garantir une relance «économiquement forte et socialement équitable», l'Etat devra notamment encourager les investissements et «développer les compétences numériques et organisationnelles», a fait valoir Carlo Thelen.

