Les agressions sexuelles concernent une femme sur cinq

Laura BANNIER Les violences faites aux femmes sont loin d'être un phénomène marginal au Luxembourg, comme le prouve une enquête révélée ce mardi par le Statec. Selon ce document, 20% des femmes de 16 à 74 ans ont subi une forme de violence sexuelle, physique ou psychologique.

L'enquête date de 2020, elle a été révélée ce mardi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, par le Statec. Et les chiffres qu'elle contient sont révélateurs d'un problème de société d'une grande ampleur, celui des violences faites aux femmes. «La violence contre les femmes est devenue un sujet d'intérêt croissant avec l'émergence du mouvement des droits des femmes», estime l'institut statistique dans son communiqué.

Un sujet défini comme l'un des plus grands risques pour la santé des femmes selon l'Organisation mondiale de la santé, rappelle le Statec. Et pour cause: 43.215 femmes, soit 20% des femmes âgées de 16 à 74 ans au Luxembourg ont été agressées physiquement, sexuellement et/ou psychologiquement au cours des douze mois précédant l'étude.

Dans le détail de ce chiffre global, 29.898 femmes, soit 12% des femmes de cette même classe d'âge témoignent avoir vécu «des formes graves de violences sexuelles au cours de leur vie», comprendre un viol ou une tentative de viol. Par ailleurs, une femme sur quatre dit avoir été victime d'une forme de violence sexuelle au cours de sa vie, comme des attouchements, des comportements exhibitionnistes ou des actes sexuels dégradants.

Que ce soit dans le cadre privé ou dans l'espace public, 10.549 femmes ont été agressées physiquement. Les violences psychologiques concernent pour leur part 15% des sondées, et incluent le harcèlement moral dans la rue, au travail, à l'école ou en famille, le stalking (c'est-à-dire le fait d'être observée ou suivie de façon insistante), et l'emprise émotionnelle au sein du couple, lorsqu'un partenaire «contrôle les allées et venues et les interactions sociales» de la femme.

Aide et assistance Si vous êtes victimes ou témoin d'une situation de violence sexiste, plusieurs ressources peuvent vous permettre d'obtenir de l'aide. La Helpline «Häuslech Gewalt – Violence domestique» est disponible sept jours sur sept, de midi à 20h au 2060 1060. De l'aide peut être obtenue par mail en contactant info@helpline-violence.lu, ou sur le site www.helpline-violence.lu. Femmes en Détresse asbl tient également un service d'information et de consultation pour femmes victimes de violences, disponible au 44 81 81, 24/24 heures. Ce service permet aux appelantes d'obtenir une aide et un soutien. L'association dispose également de la Fraenhaus, un refuge aux femmes, avec ou sans enfants, victimes de violence conjugale.

