Les ventes ont fortement diminué, car de moins en moins de personnes souhaitent acheter une maison en raison des taux d'intérêt hypothécaires élevés et de l'augmentation du coût de la vie.

Chute des ventes

Les agences immobilières en mauvaise posture

Heledd PRITCHARD

Les syndicats souhaitent que le gouvernement luxembourgeois sauve les emplois des agents immobiliers en autorisant les entreprises à mettre partiellement leurs employés au chômage et ce, alors qu'elles doivent faire face à une chute soudaine de leur chiffre d'affaires.

«La crise de la construction est encore plus grave que celle de 2008» Les indicateurs sont alarmants. «Tant que ce n'est pas vendu, rien n'est construit», ce qui rend difficile «d'assurer les charges des entreprises et la masse salariale», prévient Miguel Carvalho, PDG de Carvalho Constructions.

En raison des taux d'intérêt hypothécaires élevés et de l'augmentation du coût de la vie, de moins en moins de personnes achètent une maison, comme l'ont déjà constaté les experts immobiliers.

Les syndicats OGBL et LCGB ainsi que le lobby immobilier Chambre Immobilière ont maintenant demandé au gouvernement d'approuver un plan de sauvegarde de l'emploi qui permettrait aux agents immobiliers de mettre partiellement certains employés au chômage. Cette tactique a souvent été utilisée lors de la pandémie de covid-19 pour protéger temporairement les emplois - l'État et les contribuables payant 80 % du salaire d'un employé - jusqu'à ce qu'une entreprise puisse à nouveau faire des bénéfices.

«Un énorme ralentissement»

«Il y a eu un énorme ralentissement en raison des taux d'intérêt et les ventes ont fortement diminué», a déclaré Jean-Luc De Matteis, membre du comité exécutif de l'OGBL, dans une interview accordée au Luxembourg Times. «Les gens sont plus prudents et veulent attendre de voir comment les choses vont évoluer. C'est un risque, surtout pour les petites agences».

La fédération luxembourgeoise des entreprises de construction et de génie civil a déclaré en début de semaine qu'elle allait également demander au gouvernement un plan de chômage partiel, en réponse à la baisse de la demande de nouvelles constructions.



Si le ministère du Travail accepte de mettre les agents immobiliers au chômage partiel, ils devront en profiter pour suivre une formation afin d'améliorer leurs compétences, a ajouté Jean-Luc De Matteis.

Une perte de 20 à 25% du pouvoir d'achat

Les coûts d'achat d'un logement ont augmenté en moyenne de 11,4 % par an entre 2017 et 2021, dont 17 % rien qu'en 2020. Les prix des logements devraient baisser de 2,3 % cette année, a annoncé l'office national luxembourgeois des statistiques Statec.

Les taux hypothécaires variables s'élevaient en moyenne à 2,6 % à la fin de l'année dernière - 1,2 point de pourcentage de plus que l'année précédente - tandis que les taux fixes pour les crédits immobiliers étaient de 3,5 % - 2,1 points de pourcentage de plus que l'année précédente, selon les données du Statec. Les banques ont accordé moins de prêts hypothécaires en janvier, selon les données de la banque centrale.

«Rien qu'avec la hausse des taux, les gens ont perdu au moins 20 à 25 % de leur pouvoir d'achat, ce qui a un impact direct sur la demande», a déclaré au début du mois Julien Licheron, un chercheur en immobilier à l'Institut de recherche socio-économique du Luxembourg.

Cet article est paru initialement sur le site de Luxembourg Times.

Traduction: Mélodie Mouzon

