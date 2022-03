Métal, batteries, construction mécanique : les entreprises du Grand-Duché doivent se reconvertir suite à la guerre en Ukraine.

Luxembourg 3 min.

Conflit Russie-Ukraine

Les affaires en Russie deviennent plus difficiles

Métal, batteries, construction mécanique : les entreprises du Grand-Duché doivent se reconvertir suite à la guerre en Ukraine.

(m. m. avec Marco MENG et Thomas KLEIN)- La guerre est un coup dur pour les entreprises luxembourgeoises actives en Russie ou en Ukraine. Le fabricant de carbure de tungstène Ceratizit à Mamer affirme qu'il «soutient pleinement les sanctions imposées par l'Europe, les États-Unis et d'autres États contre la Fédération de Russie». C'est pourquoi l'entreprise a «stoppé avec effet immédiat toutes les livraisons vers la Russie».

La fin de la naïveté dans la politique économique Le ministre de l'Economie Franz Fayot évoque les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'économie et l'attitude souvent naïve de l'Europe vis-à-vis des autocraties.

Jan de Nul à Capellen n'a plus eu de projets en Ukraine depuis l'annexion de la Crimée et n'en a actuellement plus non plus en Russie, tous les navires ont été retirés de ce pays. Le bureau de la société belgo-luxembourgeoise de dragage par aspiration à Moscou emploie trois personnes et sera fermé. «On peut supposer que dans un avenir proche, peut-être à long terme, il ne sera pas possible de faire des affaires en Russie», déclare le directeur luxembourgeois de Jan De Nul, David Lutty.

Inquiétude chez ArcelorMittal

ArcelorMittal est préoccupé par l'évolution de la situation en Ukraine et par l'impact que cela aura sur ses collègues dans le pays. L'entreprise exploite une usine sur le site ukrainien de Kryvyi Rih. Des plans ont été élaborés pour aider les collègues sur place. «En ce qui concerne notre usine, notre équipe travaille à réduire la production à un minimum technique et la production dans nos mines souterraines sera arrêtée», explique un porte-parole de l'entreprise.

Le fabricant de boîtiers de batteries Accumalux, qui possède une usine à Toljatti en Russie, étudie entre-temps les possibilités : l'importation et l'exportation sont devenues très difficiles. «Les produits fabriqués dans notre usine en Russie servent exclusivement le marché des batteries automobiles civiles, notamment Renault et ses filiales», explique l'entreprise. Une partie des emplois au Grand-Duché dépendent directement de la production en Russie.

Pas d'impact sur l'usine OCSiAl de Differdange

Le plus grand producteur mondial de nanotubes de graphène, selon ses propres dires, OCSiAl, dont le siège est à Leudelange, a des racines russes. L'entreprise a été fondée en 2009, entre autres, par le physicien russe Mikhail Predtechenskiy. Parmi les premiers investisseurs figurait le fonds d'investissement public russe Rusnano. L'entreprise dispose d'un centre de recherche à Novossibirsk et d'une succursale à Moscou.

Les activités d'OCSiAl ne sont toutefois pas concernées par les sanctions, écrit l'entreprise. «OCSiAl est une entreprise mondiale dont le siège social se trouve au Luxembourg depuis sa création et toutes ses activités, quel que soit leur lieu d'implantation, sont des filiales à part entière de la société holding luxembourgeoise», précise le communiqué. «Par conséquent, nos filiales sont protégées par les lois nationales de protection des investissements étrangers dans tous les pays où elles opèrent».

La crise ne changerait rien non plus aux projets d'investissements massifs à Differdange. OCSiAl est en train de construire un centre de nanotechnologie au Luxembourg. Le projet représente un volume d'investissement d'environ 300 millions d'euros. L'entreprise souhaite achever l'installation de production d'ici 2024 et créer ainsi 325 nouveaux emplois.

Un marché important pour Paul Wurth

Le constructeur d'installations Paul Wurth a lui aussi un bureau de représentation en Ukraine. La Russie fait partie de ses principaux marchés. «En raison des projets et des affaires en cours, notamment en Russie, nous sommes exposés dans la région. Cependant, nous respecterons pleinement toutes les sanctions européennes et internationales imposées qui pourraient affecter nos activités dans la région, même si nous nous efforcerons de respecter nos obligations contractuelles», écrit l'entreprise sollicitée par le Luxemburger Wort.

Paul Wurth n'a qu'un nombre limité de collègues directs dans la zone de conflit, «mais nous sommes en contact permanent avec chacun d'entre eux et nous faisons tout notre possible pour leur donner les moyens et le soutien dont ils ont besoin, ainsi que leurs familles, pour quitter la zone et, s'ils le souhaitent, se mettre en sécurité dans les pays environnants où Paul Wurth a des bureaux», précise le communiqué.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.