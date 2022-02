Environ 600 personnes sont verbalisées chaque année pour des dégradations diverses sur des bâtiments et installations publics.

Les actes de vandalisme en baisse au Luxembourg

Mélodie MOUZON

Les bâtiments et installations publics au Luxembourg sont-ils régulièrement la cible d'actes de vandalisme? C'est ce qu'ont voulu savoir les députés Max Hahn et Claude Lamberty (DP), qui estiment que les montants alloués à la réparation des dégâts causés par les vandales pourraient être affectés de manière plus utile.



En cinq ans, le nombre d'actes de vandalisme est passé de 1.854 en 2017 à 1.448 en 2021. Soit une diminution assez notable de 22%. C'est en 2018 que les dégradations ont été les plus nombreuses, avec 1.873 faits transmis à la police grand-ducale.

Les délits les plus fréquemment rencontrés sont les graffitis, les incendies criminels et les destructions de luminaires et de fenêtres, a précisé le ministre de la Mobilité et des Travaux publics François Bausch (Déi Gréng) dans sa réponse.

Le ministre s'est par contre montré évasif sur ce que coûte la réparation des dommages causés aux bâtiments et installations publics. Ces travaux sont en effet réalisés en partie par le service des ateliers de l'administration des Travaux publics, ou effectués par les occupants eux-mêmes ou par des entreprises extérieures qui ont été mandatées pour réaliser ces travaux. Le coût des réparations varie dans une fourchette de prix comprise entre 1.000 et 10.000 euros, a précisé François Bausch.

71% des incidents sur la voie publique

En moyenne, environ 600 personnes par an sont verbalisées au Luxembourg pour des actes de vandalisme. Ce nombre enregistre cependant une baisse assez conséquente entre 2020 et 2021 (-20% de verbalisations). L'explication est sans doute à chercher dans les confinements qui se sont succédé en raison de la pandémie de coronavirus.

Une analyse plus fine et détaillée doit être réalisée au niveau local, régional et national, pour connaître exactement les endroits les plus touchés et pouvoir lutter efficacement contre le phénomène.

Les statistiques de la police révèlent ainsi qu'environ 71% des incidents survenus au cours des cinq dernières années ont eu lieu sur la voie publique et 6,2% dans ou autour des écoles.

Pour lutter contre le phénomène, le ministre cite deux approches. Le volet répressif, avec la mise en œuvre de sanctions plus sévères envers les responsables ainsi qu'un volet préventif, avec la mise en place d'installations qui ne peuvent pas être vandalisées ou détruites. La police a aussi son rôle à jouer, en identifiant les auteurs de ces crimes et en indiquant les endroits susceptibles d'être les plus ciblés par des actes de vandalisme. Les comités de prévention sont d'une grande aide à ce niveau. D'autres solutions, qui ne relèvent pas nécessairement de décisions judiciaires, peuvent aussi être envisagées.

