13.712 cas en 2021

Les accidents au travail repartent à la hausse

Simon MARTIN Ceux-ci restent néanmoins moins nombreux qu'en 2019. De plus, on dénombre moins d'accidents mortels en 2021. L'Association d’assurance accident (AAA) a fait le point.

Vendredi dernier, sur un chantier de la capitale, un ouvrier est malencontreusement tombé dans un puits. Malgré l'intervention rapide des services de secours, ceux-ci n'ont rien pu faire pour sauver l'homme, décédé sur place. Un drame qui vient rappeler que le Luxembourg possédait, en 2019, l'un des taux les plus élevés d'Europe en matière d'accidents de travail mortels pour 100.000 travailleurs.





Qu'en est-il aujourd'hui ? L'Association d'assurance accident, chargée de la prévention et de l'indemnisation des accidents du travail, de trajet et des maladies professionnelles, a publié son rapport annuel pour l'année 2021. Il ressort de celui-ci que 16.540 dossiers ont été reconnus. Parmi ceux-ci, 13.712 étaient des accidents du travail, 2.589 des accidents de trajet et 239 des maladies professionnelles. La bonne nouvelle étant que le nombre des accidents mortels a diminué. «Nous déplorons 9 victimes en moins qu'en 2020», explique le rapport.

2021 étant une année toujours marquée par la crise sanitaire, l'impact de la pandémie s'est encore fait ressentir dans les données. Toujours est-il que l'on constate une augmentation de 1.125 accidents reconnus par rapport à 2020. «Toutefois, les statistiques montrent qu'on est toujours largement en dessous des chiffres de 2019 (moins 15% pour les accidents du travail et moins 29% pour les accidents de trajet)», indique également le rapport annuel.

La baisse du nombre des accidents a, d'une manière générale, un effet bénéfique sur le taux de fréquence des accidents, qui affiche 3,53% en 2021, c'est-à-dire une diminution de 22,8% par rapport à 2019.



De plus, malgré la crise sanitaire, le nombre de travailleurs-unité a augmenté significativement (15.732 unités de plus qu'en 2020). «En 2021, le Luxembourg a compté 31.353 entreprises et 469.166 travailleurs-unité. En moyenne, l'AAA a reçu une centaine de déclarations par jour et le coût moyen d'un accident pour l'année 2021 s'est élevé à 3.867 euros».

Le covid a fait des ravages parmi les travailleurs

En juillet dernier, l'Association Assurance Accident relevait que le nombre de maladies professionnelles reconnues était en baisse entre les années 2011 et 2019. En 2020, lors du début de la crise, le covid représentait à lui seul plus de deux tiers du total des maladies professionnelles reconnues.



Concernant le rapport de l'année 2021, force est de constater que le nombre des maladies professionnelles est toujours supérieur à celui de 2019, affichant une augmentation d'environ 88% en relation avec les personnes ayant contracté le covid sur leur lieu de travail.

Lancée en 2016, la campagne de prévention de l'Association Assurance Accident intitulée «Vision Zéro» concerne tous les domaines du travail. La campagne devant se terminer cette année, et dans une volonté d'amélioration et de progression continue, de nouveaux objectifs nationaux ont ainsi été fixés pour la période de 2023 à 2030. «Les partenaires institutionnels et les entreprises seront encouragés à souscrire à la stratégie nationale «Vision Zero». La nouvelle campagne média, lancée en 2021, vise également à promouvoir une culture de prévention dans les entreprises», conclut l'AAA.

