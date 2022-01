Les abonnements Netflix pourraient encore augmenter

Netflix a annoncé le vendredi 14 janvier qu'elle procéderait à une augmentation du prix de ses abonnements, soit près d'un an après sa dernière hausse.

Netflix a annoncé le vendredi 14 janvier qu'elle procéderait à une augmentation du prix de ses abonnements, soit près d'un an après sa dernière hausse.

Depuis son arrivée au Luxembourg en septembre 2014, la plateforme de streaming sur abonnement a déjà augmenté ses tarifs à plusieurs reprises, notamment afin d'accompagner la croissance de la marque au catalogue grandissant. Elle produit en effet de plus en plus de contenus exclusifs, que cela soit des films ou des séries, mais elle a également investi dans plusieurs licences de diffusion pour son catalogue d'animation japonaise par exemple.

Le géant du streaming a donc choisi d'augmenter à nouveau ses abonnements vendredi dernier, un peu plus d'un an après sa dernière annonce de la hausse des tarifs en octobre 2020 outre-Atlantique. Pour rappel, Netflix propose trois abonnements, Essentiel, Standard et Premium, lesquels diffèrent quant au nombre d'écrans simultanés et en termes de définition du flux vidéos (HD ou Ultra HD quand cela est possible sur certains contenus).

Ainsi, l'offre de base passe à 9,99 dollars, l'intermédiaire à 15,49 dollars, tandis que la premium coûte désormais 19,99 dollars par mois. La barre des 20 dollars sera finalement dépassée à la prochaine augmentation, ce qui marque un cap dans l'offre, bien loin des 10 dollars de départ pour l'abonnement le plus étoffé.

Une augmentation inévitable mais pas immédiate en Europe

Une répercussion des prix n'est toutefois pas à prévoir tout de suite en Europe, sachant que la dernière en date n'était devenue effective en France qu'à partir du mois d'octobre 2021 (le reste de l'Europe continentale, dont le Luxembourg, n'ont pas tardé à suivre derrière).

Il est donc probable que la prochaine hausse n'intervienne pas avant 2023...

