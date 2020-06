Alors qu'en France, aux Etats-Unis et en Allemagne, des clusters de covid-19 ont été repérés dans des abattoirs, le ministre de l'Agriculture se veut rassurant sur les installations luxembourgeoises. Le virus n'a pas encore atteint les bouchers d'Ettelbruck et Wecker.

Les abattoirs luxembourgeois sous bonne garde

Patrick JACQUEMOT Alors qu'en France, aux Etats-Unis et en Allemagne, des clusters de covid-19 ont été repérés dans des abattoirs, le ministre de l'Agriculture se veut rassurant sur les installations luxembourgeoises. Le virus n'a pas encore atteint les bouchers d'Ettelbruck et Wecker.

1.300 employés d'un abattoir de Rhénanie du Nord-Westphalie testés positifs au covid-19. Plus de 5.000 aux Etats-Unis. Des cas de contamination à grande échelle entre salariés d'abattoirs bretons. La semaine dernière, l'actualité a multiplié les exemples que les lieux d'abattage des animaux pouvaient constituer des foyers épidémiologiques. Du coup, apprendre de Romain Schneider (LSAP) que seuls cinq personnels administratifs des deux abattoirs en service dans le pays avait été dépistés positifs au covid-19 constituerait -presque- une bonne nouvelle.

En réponse à une question parlementaire du député Pirate Marc Goergen le ministre de l'Agriculture a ainsi été formel : aucun personnel traitant la viande n'a pour l'heure été contaminé. Et de rappeler au passage qu'il n'existait actuellement pas de preuve scientifique permettant de dire que le virus pouvait se transmettre de l'alimentation à l'homme. Deuxième ouf de soulagement.

Déjà habitués au respect de règles sanitaires strictes (désinfection notamment), les abattoirs d'Ettelbruck et Cobolux à Wecker ont toutefois adopté de nouveaux modes de fonctionnement du début à la fin de la chaîne de production. A commencer par le port du masque obligatoire désormais pour les bouchers. En cas de contamination avérée, comme pour tout autre salarié, le personnel positif sera invité à suivre une mise en quarantaine à son domicile. Et cela qu'il soit résident ou originaire de la Grande Région comme c'est le plus souvent le cas.

Reste que l'apparition de clusters sur différents abattoirs de la planète pose question aux scientifiques. Certes, il était déjà connu que le virus appréciait plus particulièrement le froid et l'humidité, mais la seule hypothèse de contamination d'homme à homme par postillon semble être mise à mal. Ainsi se pourrait-il que le virus, déjà responsable de 110 décès au Luxembourg, puisse circuler via de fines gouttelettes dispersées du malade vers les autres par les systèmes de ventilation.

