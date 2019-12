Les 35 visages imaginés pour la «route d'Arlon»

«Fin janvier, début février 2020», le grand public découvrira les quinze concepts urbanistiques sélectionnés parmi les 35 qui ont été présentés pour réaménager l'ensemble du quartier autour du stade Josy Barthel. Le vainqueur sera connu un an plus tard.

Maurice FICK «Fin janvier, début février 2020», le grand public découvrira les quinze concepts urbanistiques sélectionnés parmi les 35 qui ont été présentés pour réaménager l'ensemble du quartier autour du stade Josy Barthel. Le vainqueur sera connu un an plus tard.

Le «Wunnquartier Stade» et ses 1.000 logements est l'un des grands projets de construction à venir de la Ville de Luxembourg. Capitale en proie à des prix immobiliers qui flambent et dont la première priorité est la création de logements, comme l'a rappelé au conseil communal, mardi 17 décembre, l'échevin Serge Wilmes (CSV) qui en a fait son cheval de bataille.



Assise à ses côtés, Lydie Polfer (DP), bourgmestre de Luxembourg, a annoncé qu'une quinzaine de projets d'urbanistes seront présentés au conseil municipal le 20 janvier 2020. Au total, «nous avons reçu 35 projets. La plupart des bureaux qui ont participé à l'appel d'offres européen viennent du Luxembourg mais aussi de France, d'Espagne et de Slovaquie notamment», raconte Kai Weber, architecte à la Direction de l'architecte de la Ville.

Des esquisses pour commencer

Le lancement officiel du concours d'idées urbanistique date du 18 mai 2019. Les concurrents ayant pour mission de «présenter un concept urbanistique, paysager et de mobilité, en tenant compte de l'existant, comme la rue du Foyer», résume Kai Weber.

Le périmètre à réinventer englobe les terrains occupés par le stade Josy Barthel, la caserne des pompiers, un terrain de football, le hall omnisports, des courts de tennis, le Service d'hygiène de la Ville et le centre de recyclage, une centrale énergétique, une crèche et les bâtiments des sœurs Franciscaines. Soit 10 hectares dont 83% sont propriété de la Ville.



Le jury (Ville, ministères de l'Intérieur et du Logement, SNHBM, OAI, experts internationaux, etc.) se réunira les 14 et 15 janvier 2020 pour choisir «un maximum de quinze projets, voire moins», explique Kai Weber. «Fin janvier, début février 2020, ça reste à voir», le grand public découvrira non pas des maquettes finies mais des esquisses sur carton dans la salle de cérémonies du Biergercenter.

Des esquisses anonymes que les riverains de la route d'Arlon pourront juger et commenter à leur tour pendant deux semaines. Un moment attendu puisque le collectif de citoyens «Biergerinitiativ Areler Strooss» regrettait cet été de ne pas avoir sa place à la table des discussions. Leurs idées seront considérées et transmises aux équipes d'architectes retenues afin qu'elles en tiennent compte dans la seconde phase du concours qui doit démarrer en avril 2020.

L'équipe lauréate ne sera désignée qu'en février 2021, suite à la seconde phase du concours qui inclut une seconde consultation publique en novembre, l'année prochaine.