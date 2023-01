Depuis la pandémie sanitaire et la mise en place du télétravail, les comportements sédentaires des adultes augmentent au Luxembourg. Avec pour conséquences, alertent les chercheurs du LIH, des risques pour leur santé.

Luxembourg 2 min.

Activité physique

Les 3/4 des résidents passent trop de temps assis

Anne-Sophie DE NANTEUIL Depuis la pandémie sanitaire et la mise en place du télétravail, les comportements sédentaires des adultes augmentent au Luxembourg. Avec pour conséquences, alertent les chercheurs du LIH, des risques pour leur santé.

2h30 d'activité physique modérée et 1h15 de sport plus intense par semaine. Telles sont les dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour rester en forme. Mais les résidents semblent loin du compte, révèle une étude du Luxembourg Institute of Health (LIH) menée par le Dr Laurent Malisoux.

Conséquence indirecte de la pandémie et de la généralisation du travail à domicile, les adultes du pays seraient en effet de plus en plus inactifs. Selon cette étude 100% luxembourgeoise, seul un résident sur quatre aurait une activité physique suffisante au regard des recommandations de l'OMS. En d'autres termes, les comportements sédentaires concerneraient les trois quarts des adultes du pays.

En moyenne, les habitants du Grand-Duché passeraient ainsi 12 heures par jour assis. Soit la moitié de leur journée. Rien d'étonnant dans un pays où «deux tiers des emplois sont sédentaires», note toutefois le Dr Malisoux dans un communiqué, avant de souligner le danger de ces modes de vie.

Car ces comportements ne seraient pas sans risques. Hypertension, obésité, cancer... À en croire les conclusions d'une analyse réalisée en France par l'institut national de recherche et de sécurité des maladies professionnelles (INRS), le manque d'activité physique peut notamment entraîner des «désordres physiologiques» et «des perturbations métaboliques». Et ce,«dès les premières semaines».

Il est temps de reprendre goût aux sports Le ministère des Sports met 3 millions d'euros sur la table pour relancer la pratique en clubs ou en individuel. Un plan incluant notamment une aide de 50€ aux familles d'un jeune de moins de 16 ans signant une nouvelle licence.

Face à ce constat, les chercheurs de l'étude appellent les pouvoirs publics à réagir, notamment par la promotion de modes de vie plus actifs. Selon le Dr Paul Collings, principal contributeur, «les bénéfices pour la santé seraient considérables». Ils contribueraient notamment à «réduire le risque de maladie cardiométabolique». Pour rappel, ces dernières représentaient la première cause de décès en 2020.

Sédentaires, mais sportifs quand même Le constat du LIH est sans appel : les résidents ne bougent pas assez. Pourtant, 98% de la population luxembourgeoise respecteraient les recommandations de l'OMS. Selon les chercheurs de l'institut public, le Grand-Duché ferait même partie des bons élèves de l'UE. Alors sportifs ou sédentaires ? C'est à ne plus rien y comprendre. Mais si les résultats des différentes études apparaissent paradoxaux, ils ne sont en réalité pas incompatibles. A en croire les chercheurs du LIH, ces temps de pratique sportives seraient en effet trop séquencés. Seul un quart des adultes du pays aurait une activité sportive de plus de 10 minutes... Trop court donc pour être considéré comme bénéfique à la santé des résidents.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.