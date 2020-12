La Ville de Luxembourg a voté son budget 2021. L'an prochain, un peu plus d'un milliard d'euros de dépenses sont programmées. Avec notamment un accent mis sur la rénovation des réseaux et de la station d'assainissement.

Luxembourg 2 min.

Les 28 travaux qui attendent la capitale

La Ville de Luxembourg a voté son budget 2021. L'an prochain, un peu plus d'un milliard d'euros de dépenses sont programmées. Avec notamment un accent mis sur la rénovation des réseaux et de la station d'assainissement.

(pj avec David THINNES ) La Ville de Luxembourg n'a pas souhaité réduire son budget en cette période de crise. Et c'est avec 421,7 millions d'euros de dépenses exceptionnelles qu'elle entend couvrir ses investissements 2021. Parmi les chantiers les plus visibles de cette année à venir la réalisation du Park&Ride à proximité du nouveau stade de football et de rugby de Kockelscheuer. L'achèvement de l'infrastructure sportive mobilisera encore 18 M€. Déjà en cours de réalisation, les 2.000 places de stationnement devraient être accessibles pour mars 2021.

Cinq points à retenir sur le budget de la capitale Face à la crise, la capitale entend maintenir sa dynamique d'investissements avec une attention toute particulière à ses actions sociales ou le soutien aux commerces.

Lundi, Laurent Mosar (CSV) a détaillé en conseil communal les autres grands postes de dépenses programmées. Au total, 28 nouveaux projets figurent au budget pour 2021. Et parmi eux : 63,5 millions d'euros seront dédiés à des travaux d'assainissement, 51,8 M€ pour l'achat de biens immobiliers et de terrains à bâtir ou 28,2 M€ pour la construction de routes.

Dans le domaine des crèches, la Ville entend créer 200 nouvelles places d'ici 2023. Cela permettrait d'accueillir 500 enfants supplémentaires à la fin de la journée. Si l'achèvement de la crèche de Gasperich a été retardé, son ouverture est maintenant prévue pour 2021, a-t-il été annoncé.

Mais une nouvelle garderie est actuellement en construction rue Marshall. A Cents, rue de Trèves, elle devrait être terminée d'ici 2024. Les élus ont fléché une dépense de 2,4 millions d'euros sur ce projet dans le budget 2021. Sans oublier la fin des travaux annoncée pour la structure d'accueil de bambins, rue d'Aspelt.

Parmi les investissements à venir Achat de terrains et de biens immobiliers : 51,8 millions d'euros

Stade de football et de rugby de Kockelscheuer : 18 M€

Agrandissement de la station d'épuration de Beggen : 12 M€

Construction d'un bâtiment pour le Service Architecte-Maintenance à Kalchesbrück : 10 M€

Rénovation de la place Guillaume II et extension du parking : 8,5 M€

Participation au syndicat du compost Minett 8,3 M€

Construction du foyer scolaire (avec salle de sport et piscine, rue Léon Kauffman) 8 M€

Extension de l'école dans la rue Anne Beffort : 4,2 M€

Les investissements dans le domaine des infrastructures scolaires se poursuivront également l'an prochain. Ainsi, le complexe scolaire Léon-Kauffman, à Cents, poursuivra son agrandissement. Une salle de sport et une piscine (bassin de 25 mètres) sont également en cours d'ajout. Pour 2021, 8 millions d'euros financeront ce chantier dont la facture globale devrait approcher les 52 M€. Ce projet permettra de créer 100 places supplémentaires dans les foyers. Le budget prévoit également le recrutement de 40 éducateurs supplémentaires avec un contrat temporaire jusqu'en juillet.

La municipalité investira également l'an prochain dans la mise à disposition de chambres meublées. Ainsi, face à la pénurie de petites surfaces facilement accessibles, la capitale offrira de nouvelles capacités d'hébergement rue Adolphe Fischer (21 chambres), Dernier Sol (14), Bisserwee (7) et rue de la Tour Jacob (12).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.