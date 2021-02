Alors que la ministre de la Santé estime que la phase 2 de la campagne d'injections pourrait débuter "en avance" en mars, Paulette Lenert a aussi détaillé les six catégories de personnes qui, progressivement, recevront le sérum anti-covid.

Les 16-54 ans se feront vacciner en dernier

A l'heure actuelle, les 16-54 ans constituent la tranche d'âge la plus exposée à la contamination covid au Luxembourg. Représentant près de 60% des infections actives dans le pays. Pourtant, ce ne sont pas ces générations qui seront prioritairement invitées à se faire vacciner dans les mois à venir. Car le risque pour ces adolescents et adultes de développer des formes graves reste relativement faible.

Paulette Lenert optimiste sur les vaccins Si AstraZeneca livre dans les temps sa première cargaison de sérum anti-covid au Luxembourg, la phase 1 de la campagne vaccinale pourrait s'achever en avance, estime Paulette Lenert.

Ainsi, lundi, en dévoilant l'ordre de passage pour la vaccination de la population résidente, la ministre de la Santé a classé cette catégorie comme l'ultime de la campagne 2021 (phase 6). Avant elle, cinq autres phases auront bénéficié de l'un ou l'autre des vaccins alors disponibles. Car si pour l'heure, équipes mobiles, hôpitaux et centre de vaccination Victor-Hugo ont administré 12.428 doses, Paulette Lenert a tenu à dévoiler le calendrier virtuel des étapes à venir. Prochains sur la liste : les 75 ans et plus ainsi que les personnes «hautement vulnérables».

Une catégorie que la ministre de la Santé a détaillée. Il s'agit des porteurs d'une trisomie 21, des adultes ayant bénéficié d'une greffe d'organe solide (ou en attente d'une greffe de cellules souches hématopoiétiques, au cours des 6 premiers mois ou sous traitement immunosuppresseur), également des malades souffrant d'un cancer ou d'une hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie). S'y ajouteront les résidents justifiant de déficits immunitaires congénitaux.

En phase 3

Seniors de 70 à 74 ans, en commençant par les plus âgés

Immunodéficience acquise médicamenteuse (immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie au long cours à dose immunosuppressive infection à VIH avec des CD4 <200/mm3 asplénie, fonctionnelle ou non)

Infection respiratoire chronique sévère

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère, stade GOLD 3 et 4, groupe D*

Mucoviscidose Fibrose pulmonaire chronique sévère

Pathologie restrictive extrapulmonaire sévère sous assistance ventilatoire ou non

Asthme sévère non contrôlé (niveau 5) corticodépendant (sous corticothérapie orale)

Maladie cardiovasculaire sévère : insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV# coronaropathie instable cardiomyopathie

Déficit neuro-cognitif majeur (score MMS° < 20)

Insuffisance rénale chronique dialysée

Cirrhose au stade B ou C

Obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2)

En phase 4

Résidents âgés de 65 à 69 ans (en commençant par les plus âgés)

Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires

Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée

Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques

En phase 5

Hommes et femmes de 55 à 64 ans, en commençant par les plus âgés

Diabète équilibré, sans complication

Hypertension artérielle non compliquée

Obésité (indice de masse corporelle 30-40 kg/m2)

Le rôle des médecins Pour l'heure, le ministère de la Santé n'appuie pas la campagne vaccinale sur les cabinets des médecins. Cela en raison des particularités de stockage des trois vaccins retenus. Mais les docteurs ont déjà un rôle à jouer pour leurs patients. En effet, c'est au médecin traitant qu'il incombera d’attester de la vulnérabilité de leur patient. En fonction des pathologies, la personne entrera dans l'une ou l'autre des phases de vaccination désormais ordonnées.

