L'Américain a navigué entre grands classiques et nouveaux titres ce lundi 24 juillet à la Rockhal. Retrouvez toutes nos photos du concert.

Lenny Kravitz de retour à la Rockhal, en images

De «Fly Away» et «I'll be Waiting», ses grands classiques, à de nouveaux titres issus de son prochain album «Raise Vibration», qui sortira le 7 septembre prochain, Lenny Kravitz a honoré la scène de la Rockhal, plus de trois ans après sa dernière venue, en 2014.

39 Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli Lenny Kravitz - Belval - Rockhal - 23/07/2018 - photo: claude piscitelli claude piscitelli





