La ministre de la Santé a présenté ce mercredi les dernières mesures applicables dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. La nouvelle loi s'articule autour de trois axes: l'encadrement des rassemblements, les mesures de protection et le suivi.

Luxembourg 3 min.

Lenert en appelle à la «responsabilité de chacun»

Eddy RENAULD La ministre de la Santé a présenté ce mercredi les dernières mesures applicables dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. La nouvelle loi s'articule autour de trois axes: l'encadrement des rassemblements, les mesures de protection et le suivi.

L'état de crise prendra fin ce mercredi à minuit mais cela ne veut pas dire pour autant que les mesures qui étaient en vigueur depuis trois mois ne sont plus d'actualité. Après le vote à la Chambre lundi des lois covid, Paulette Lenert (LSAP) a tenu à rappeler certaines règles primordiales malgré le déconfinement du pays.



Le port du masque dans les transports publics, les commerces et l'Horeca reste obligatoire. A noter encore que les discothèques, les foires et les salons restent interdits sauf s'ils sont organisés en plein air. La ministre de la Santé a également évoqué les dernières directives de l'Organisation mondiale de la santé et appelé la population luxembourgeoise à faire «preuve de prudence» tout en rappelant l'importance des gestes classiques d'hygiène comme le lavage des mains, le respect des distances.

Ces trois mois qui auront changé la vie du Luxembourg Depuis le 24 mars et jusqu'à ce mercredi, le Luxembourg se trouve dans une parenthèse autorisée par l'article 32.4 de la Constitution. Celle où le gouvernement possède les pleins pouvoirs pour affronter la pandémie de covid-19. Retour sur ces trois derniers mois, marqués par quelque 160 règlements grand-ducaux.

La possibilité d'une deuxième vague n'est pas écartée et reste une menace pour le pays. Un nouveau lockdown serait «catastrophique pour l'économie du pays» mais Paulette Lenert de rassurer sur la possibilité «du système de santé qui pourrait être redémarré en peu de temps».

Quant à la vaste campagne de dépistage massif mise en place par les autorités, la ministre a de nouveau insisté sur son importance. «Laissez-vous tester, ça ne fait pas vraiment mal et va très vite», dit-elle tout en précisant que le but de l'opération est «d'identifier les chaînes d'infection et pouvoir les briser».



Contacts autorisés dans certains cas

Présent au côté de la ministre, Jean-Claude Schmit a confirmé que des foyers de contamination avaient été recensés lors de soirées. Le directeur de la Santé a évoqué notamment une fête d'anniversaire qui a regroupé une trentaine de personnes et où une dizaine y a été infectée. «Tant qu’il n'existe pas de médicament efficace contre le covid-19 ou de vaccin, nous devons agir de manière responsable», souligne encore Paulette Lenert.



La ministre a également donné quelques précisions sur l'interdiction des contacts physiques. Dans le cadre des activités sportives, ils sont à éviter sauf pour les sportifs d'élite, les jeunes du programme organisé par le Sportlycée et en cas de compétition. Situation analogue pour le monde culturel. Les contacts physiques sont autorisés pour les acteurs et danseurs professionnels, sous réserve du respect des règles de prévention dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Le Conseil d'Etat valide l'hospitalisation forcée Plusieurs articles de la loi covid, qui fera suite à l'état de crise qui se termine le 24 juin, ont été soumis à l'institution dont le placement d'office. Une mesure ratifiée mais«pour des situations exceptionnelles».

Concernant le suivi et la mise à l'écart des personnes infectées et susceptibles de l'être, la ministre a souligné que le directeur de la Santé pourrait prendre certaines mesures à l'égard de ces personnes comme la mise en quarantaine pour une durée de sept jours avec soumission à un test de dépistage à partir du cinquième jour.

Enfin, si la personne infectée présente un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée, un président du tribunal d'arrondissement aura l'autorisation de mettre en place le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution.

Pour rappel, les deux lois covid sont applicables pendant un mois et pourront être adaptées à tout moment. Toute modification nécessitera une intervention de la Chambre des députés.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.