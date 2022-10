Plusieurs socialistes confient être prêts à soutenir Paulette Lenert si elle se décide à représenter le LSAP pour les prochaines élections législatives. Pour l'instant, l'intéressée n'exclut rien et se dit prête à «apporter son aide» au pays.

Luxembourg 8 min.

Elections en 2023

Législatives: Paulette Lenert, une évidence au LSAP

Thomas BERTHOL Plusieurs socialistes confient être prêts à soutenir Paulette Lenert si elle se décide à représenter le LSAP pour les prochaines élections législatives. Pour l'instant, l'intéressée n'exclut rien et se dit prête à «apporter son aide» au pays.

«Même si mon parti ne me l'a pas encore demandé: je suis plein d'énergie et de motivation pour continuer. Donc, très clairement : oui, je veux rester Premier ministre. Et oui, il y a eu des offres, mais je les ai refusées.» Les propos de Xavier Bettel (DP) dans l'interview accordée au Luxemburger Wort ont le mérite d'être clairs, alors que les prochaines élections législatives se tiendront en octobre 2023, soit dans un an.

«Oui, je veux rester Premier ministre» Quel est l'avenir de la coalition DP-LSAP-déi gréng? Quels sont les projets politiques de Xavier Bettel ? Que pense-t-il de Dan Kersch ? Pourquoi le triple A est-il si important pour lui ?

Paulette Lenert (LSAP), nommée vice-Première ministre depuis le départ de Dan Kersch du gouvernement le 5 janvier dernier, ressent-elle la même motivation que l'actuel chef du gouvernement, c'est-à-dire conquérir le fauteuil de Première ministre à son tour? «Je fais encore volontiers mon travail, avec la pandémie beaucoup de choses ont pris du retard. J'ai de la motivation et de l'énergie à apporter, mais à ce stade, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Plusieurs défis se présentent en tout cas à notre pays et je suis prête à apporter mon aide», répond la ministre de la Santé. Pour le moment, une chose est sûre: elle se présentera pour se faire élire députée, c'est ce qu'elle a indiqué récemment sur les ondes de 100.7.

Je crois qu'elle a tous les soutiens du parti si elle veut le faire Dan Biancalana, coprésident du LSAP

À ce stade, celle qui figure à la première place des personnalités politiques les plus appréciés du Luxembourg selon le dernier sondage publié par Ilres en juin, dit ne pas s'être fixé de date pour dire, officiellement, si elle compte être tête de liste pour son parti.

En mai dernier, l'ambassadrice française Claire Lignieres-Counathe lui a remis les insignes d'officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur pour remercier le Grand-Duché de sa coopération pendant la pandémie de covid. A cette occasion, elle déclarait déjà à Virgule.lu qu'elle «n'excluait rien» quant à une éventuelle candidature: «Il y a beaucoup de décisions à prendre, mais il revient d'abord au parti de décider qui sera tête de liste ; et ensuite de prendre le temps nécessaire pour réfléchir si on me le demande.»

Le LSAP a-t-il à ce jour un nom en tête pour l'année prochaine? «Je crois qu'il y a une personne qui se profile et a annoncé son intérêt et sa volonté. Il y a encore un processus à parcourir au niveau de la validation. Il reviendra à la personne, en l'occurrence à Paulette Lenert, de le dire ouvertement, mais je crois qu'elle a tous les soutiens du parti si elle veut le faire», confie le député-bourgmestre de Dudelange Dan Biancalana, à la tête du parti socialiste depuis le mois de mars avec Francine Closener.

Une carrière de magistrate avant la politique

Comme d'autres cadres du parti interrogés, la coprésidente du LSAP affirme qu'elle soutiendra aussi Paulette Lenert si elle se lance. «Elle sait gérer des situations de crise, comme la pandémie de covid», observent les élus socialistes sollicités. Pour rappel, Paulette Lenert avait récupéré le 4 février 2020 le portefeuille de la Santé à la place d'Etienne Schneider qui avait décidé de quitter la vie politique. Trois semaines après sa nomination, le Grand-Duché signalait alors le premier cas covid.

Elle est solide en cas de conflit et elle s'est s'imposée. Lydia Mutsch, députée et ancienne ministre de la Santé (2013-2018)

«Elle a aussi su faire entendre la voix du LSAP lors de la dernière tripartite pour obtenir le meilleur accord», note également l'ancienne secrétaire d'Etat à l'Economie (2013-2018). Le président du groupe LSAP à la Chambre Yves Cruchten fait, quant à lui, remarquer que la ministre de la Santé n'est «pas éloignée des réalités du terrain». Pour illustrer ses propos, il rappelle qu'avant de se lancer dans la politique, Paulette Lenert était magistrate. En effet, après avoir obtenu son master en droit européen à l'université de Londres en 1992, elle a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'avocate au barreau de Luxembourg avant de devenir, cinq ans plus tard, première juge au tribunal administratif (1997-2010).

Xavier Bettel et Paulette Lenert, deux candidats rivaux pour le poste de Premier ministre en 2023? Photo: Gerry Huberty

La députée Lydia Mutsch estime que ce profil peut constituer «un atout», car elle connaît «l'administration de l'intérieur». L'ancienne ministre de la Santé (2013-2018) ne manque pas d'éloges pour celle qui a pris son relais à la villa Louvigny: «Elle est solide en cas de conflit et elle s'est s'imposée. Elle est aussi populaire et mène une bonne politique pour le pays.»

«Beaucoup de choses ont été exagérées» La ministre de la Santé réagit aux propos de l'AMMD sur le «manque de dialogue» et affirme vouloir trouver des solutions encore cette année concernant l'indemnisation des gardes.

Ces derniers mois, Paulette Lenert a pourtant fait l'objet de nombreuses critiques, notamment lorsqu'elle s'est opposée à l'installation d'IRM dans les cabinets. Encore dernièrement, c'est l'Association des médecins et des médecins-dentistes qui s'en est prise à sa politique de santé en regrettant le manque de dialogue. Cette dernière estime que «beaucoup de choses ont été exagérées» de la part de l'AMMD.

Le coprésident des Jeunesses socialistes (JSL) Amir Vesali se dit également prêt à lui apporter son soutien en cas de candidature. Il considère que Paulette Lenert est une responsable politique «progressiste», notamment concernant la dépénalisation du cannabis ou encore pour la mise en œuvre d'une réforme fiscale plus juste.

«Une bonne candidate»

«Jusqu'à présent, elle soutient les revendications des jeunes socialistes, alors que le LSAP n'a pas toujours été sur la même ligne avec les JSL par le passé. En effet, les jeunes socialistes ont toujours été plus à gauche que le parti. Elle n'essaie pas de nous freiner dans nos revendications. Je pense qu'elle serait la bonne candidate, si c'est le cas», explique Amir Vesali. Ce dernier précise que «de telles discussions ne sont pas encore menées au niveau de la direction du parti pour déterminer si ce sera Paulette Lenert ou une autre personne». Amir Vesali verrait également d'un bon œil qu'une femme occupe le poste suprême, ce qui serait une première au Luxembourg.

Le LSAP tire le bilan de sa session parlementaire Juste avant le coup d'envoi des vacances d'été, les députés socialistes ont dressé le bilan de leur session parlementaire sans cacher leurs ambitions pour les prochaines élections législatives.

Un congrès du LSAP au printemps prochain devrait permettre de décider qui défendra les couleurs du parti lors des prochaines législatives, selon Francine Closener. «Je suis étonnée que les journalistes s'intéressent autant à notre parti pour les élections à venir et moins aux autres, mais c'est tant mieux pour nous», lâche la coprésidente. Un intérêt qui s'explique notamment par la popularité de Paulette Lenert selon les dernières enquêtes d'opinion.

Lors des interviews, elle n'échappe ainsi pas à la question sur son éventuelle candidature. Vendredi dernier (21/10), la ministre de la Santé indique dans un entretien accordé au Land que «rien n'a été encore décidé, mais je n'ai pas non plus dit que je n'étais pas disponible». Elle confie également avoir «été vraiment fatiguée pendant la pandémie». «Mais je suis encore là et je tiens debout. Si j'étais fatiguée de ma fonction, je me retirerai», ajoute-t-elle.

Notons enfin que lors de la présentation du bilan parlementaire 2021/2022 en juillet, Yves Cruchten avait clairement affiché les ambitions de son parti: «Avoir un prochain Premier ministre ou une Première ministre socialiste», avait déclaré le président de groupe en souriant. Jusqu'à présent, le Luxembourg n'a pas encore connu de chef de gouvernement socialiste. Peut-être en 2023?

Le parcours politique de Paulette Lenert 1994: Elle intègre le ministère de la Justice au titre d'attachée de justice. 2010-2013: Elle devient première conseillère de gouvernement auprès du ministre délégué à l'Économie solidaire. 2013: Elle intègre le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative comme première conseillère de gouvernement et y assure la coordination générale à partir de 2014. 2018: À la suite des élections législatives du 14 octobre 2018, Paulette Lenert fait son entrée au gouvernement comme ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et ministre de la Protection des consommateurs en date du 5 décembre 2018 dans le gouvernement de coalition DP-LSAP-déi gréng. 2020: Suite à la démission d'Etienne Schneider, elle devient ministre de la Santé le 4 février 2020. 2022: Suite à la démission de Dan Kersch qui quitte le gouvernement pour reprendre son siège de député, Paulette Lenert est nommée le 5 janvier 2022 vice-Première ministre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.