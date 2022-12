Le ministre de l'Economie veut mener le LSAP au centre aux prochaines élections. A ses côtés, il souhaite avoir une collègue de parti populaire.

Elections en 2023

Législatives: Franz Fayot veut être candidat dans le centre

(LW/tb) – Le ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP) a affirmé lundi qu'il se voyait bien tête de liste dans la circonscription électorale du entre pour les élections législatives de 2023. «J'aimerais bien être tête de liste dans la circonscription centre en duo avec Paulette Lenert», a déclaré Fayot sur les ondes de RTL. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.

Selon Franz Fayot, la vice-Première ministre a exprimé sa préférence pour se présenter dans sa circonscription d'origine, l'Est. Toutefois, Paulette Lenert aurait également déclaré que le dernier mot n'avait pas encore été dit en ce qui concerne la circonscription électorale. La ministre de la Santé, 54 ans, était récemment arrivée une nouvelle fois en tête du sondage Politmonitor, alors que Franz Fayot a en revanche quitté le top10 des personnalités politiques préférées.

La loi électorale ne prévoit pas de disposition obligeant les candidats à habiter dans le même district que celui où ils se présentent aux élections. En effet, les députés sont censés défendre les intérêts de tous les citoyens et pas seulement des habitants de leur circonscription.

Fayot, 50 ans, a été élu pour la première fois au Parlement en 2013. Lors des élections à la Chambre en 2018, le «stater socialiste» (socialiste de la Ville de Luxembourg) est arrivé en troisième position dans la circonscription du centre, derrière Étienne Schneider et Marc Angel. En février 2020, Fayot a pris la tête du ministère de l'Économie et du ministère de la Coopération au développement et des Affaires humanitaires.

