A quelques jours des élections législatives, le Centre des technologies de l'information de l'État fournit quelques chiffres intéressants pour mieux comprendre l'électorat luxembourgeois. Cette fois-ci, 15,8% des électeurs voteront par correspondance.

Législatives: 15,8% de votes par correspondance

A quelques jours des élections législatives, le Centre des technologies de l'information de l'État fournit quelques chiffres intéressants pour mieux comprendre l'électorat luxembourgeois. Cette fois-ci, 15,8% des électeurs voteront par correspondance.

(VO) - Ils étaient près de 8% à opter pour ce type de vote en 2013 et cette fois-ci, c'est pratiquement 16% de l'électorat luxembourgeois qui va voter par correspondance. Un record puisque parmi les 256.698 électeurs que comprend le pays, 40.441 vont déposer leur bulletin dans la boîte aux lettres et non dans l'urne.



Ces chiffres datent du 4 octobre dernier et il est encore possible de se décider pour ce type de vote.



Le 9 octobre est le dernier délai pour l'envoi des convocations par les administrations communales. Les électeurs souhaitant voter par correspondance doivent poster leur bulletin au plus tard le 11 octobre, avant la dernière levée indiquée sur la boîte aux lettres.

En tout dernier recours, les électeurs peuvent également remettre leur enveloppe jaune renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote, au bureau de vote de la commune, le jour des élections.

C'est la circonscription Sud qui a le plus grand nombre d'électeurs par correspondance (37%), devant le Centre (31%), le Nord (18%) et l'Est (14%). Des chiffres proportionnels au nombre d'électeurs par circonscription. Le plus grand nombre de votants se trouve à Luxembourg-Ville (28.736) et le moins, à Saeul (477).



Le pays va compter ce dimanche, 678 bureaux de vote, 12 équipes de saisie dans les quatre circonscriptions qui s'occuperont des résultats dès la finalisation des dépouillements et les diffuseront pour les médias et le public.



Les bureaux de vote seront ouverts entre 8 et 14 heures, ce dimanche 14 octobre et les électeurs doivent se munir de leur papier d'identité. La convocation officielle n'est pas obligatoire.



Les résultats au niveau national, par circonscription et par commune seront disponibles en ligne sur le site elections.public.lu.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.