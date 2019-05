Selon les chiffres publiés par l'Adem ce lundi, le taux de sans-emploi se monte à 5,4%, porté par une augmentation de 0,5% du nombre de chômeurs.

Légère hausse du chômage en avril

Marc AUXENFANTS Selon les chiffres publiés par l'Adem ce lundi, le taux de sans-emploi se monte à 5,4%, porté par une augmentation de 0,5% du nombre de chômeurs.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 0,5% (+84 personnes) en avril dernier, pour atteindre 15.453 personnes, selon les dernières statistiques publiées ce lundi par l’ADEM. «Cette hausse peut s’expliquer par les inscriptions de bénéficiaires du Revenu d’inclusion sociale (REVIS), suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en la matière», justifie l’Agence pour le développement de l’emploi. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières se monte désormais à 5.4%.





En avril dernier, «2.200 nouveaux demandeurs d’emploi résidents ont été enregistrés, soit une hausse de 26.2% par rapport à avril 2018», indique l'Adem. Tandis que chez les non-résidents, les inscriptions ont augmenté de 117% par rapport à avril 2018, passant à 2.525 en baisse de 4,4% sur la période. Le total de demandeurs d’emploi non-résidents à capacité de travail réduite (reclassement externe) diminue lui de 5.5%.

Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires d’une mesure pour l’emploi s’établit à 4.283 au 30 avril 2019. Sur un an, cela correspond à une baisse de 109 personnes (-2.5%). De leur côté, les employeurs ont déclaré 3.336 postes vacants à l’Adem, en avril dernier, soit 70 postes de plus qu'il y a un an.

Pour mémoire, le taux de chômage le plus bas enregistré au cours des 20 dernières années était de 2,1%, en février 2001, selon les données publiées par le Statec.