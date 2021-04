Le bilan de l'épidémie se monte désormais à 785 victimes. Mais la "bonne nouvelle" vient du nombre de patients atteints par le virus et actuellement soignés dans les hôpitaux : 117.

Luxembourg 2 min.

Légère baisse des hospitalisations liées au covid

Le bilan de l'épidémie se monte désormais à 785 victimes. Mais la "bonne nouvelle" vient du nombre de patients atteints par le virus et actuellement soignés dans les hôpitaux : 117.

Le virus n'a peur de rien. Même pas d'aller en prison. Ainsi, le covid-19 vient-il de créer un cluster à l'intérieur même de la prison de Schrassig. Ce n'est là qu'un énième signal de la présence toujours vive de l'épidémie qui en cette mi-avril compte une nouvelle victime en 24 heures. Vendredi après-midi, à l'issue du conseil de gouvernement, le Premier ministre devrait faire un point sur la levée (ou non) de certaines mesures préventives.

Sur les 8.661 derniers tests de dépistage effectués, 215 se sont avérés positifs. Le taux de positivité s'élève ainsi à 1,22%.



Au total, depuis le début de la pandémie, 64.549 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 117 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (-5 en 24 heures). Parmi eux, 33 se trouvent en soins intensifs dont un patient du Grand Est. Mais il faut aussi tenir compte des 16 patients pris en charge pour une autre pathologie, mais également positifs au virus ou suspectés de l'être.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 147.515 doses vaccinales anti-covid. 37.787 personnes ont reçu les deux doses préconisées.

Le numéro deux du principal parti au pouvoir au Japon (PLD) a estimé que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en dernier recours, alors que l'archipel nippon subit actuellement une vive recrudescence de l'épidémie, à 99 jours de la cérémonie d'ouverture (23 juillet-8 août).

Les JO avaient été reportés d'un an l'année dernière et la population japonaise est réticente cette année encore à cause de la crise sanitaire. «Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter si ce n'est plus possible» de les organiser, a déclaré Toshihiro Nikai.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.