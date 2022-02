Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) a présenté ce lundi aux députés le bilan de l'année 2021 en matière d'asile, d'immigration et d'accueil.

Immigration

Légère augmentation des demandes d'asile en 2021

Thomas BERTHOL Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) a présenté ce lundi aux députés le bilan de l'année 2021 en matière d'asile, d'immigration et d'accueil.

Ils ont été 1.249 à introduire une demande d'asile en 2021. Ce nombre reste encore largement inférieur au seuil enregistré avant la pandémie, soit 2.052 demandes en 2019. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) a confirmé devant les députés que «les restrictions sanitaires et de déplacement ont temporairement freiné les demandes d’asile».

54 Afghans accueillis depuis l'arrivée des talibans Après une première vague cet été, le ministère des Affaires étrangères continue à accueillir des exilés ayant fui l'Afghanistan. C'est notamment le cas de deux femmes juges et leur famille.

Parmi ces demandes en 2021 figurent avant tout des Syriens (31%), des Erythréens, des Afghans (9%) et des Irakiens (4%). Le ministère des Affaires étrangères souligne dans un communiqué «l'impact significatif» qu'a entraîné la prise de pouvoir des talibans en août 2021 sur le traitement des demandes d'asile par des ressortissants afghans au Luxembourg. Le Grand-Duché avait alors réussi à évacuer 25 personnes directement d'Afghanistan, rappelle le ministère.

56 demandes de mineurs isolés

Une protection internationale a été accordée principalement aux Erythréens (288), Syriens (258), Afghans (81) et Turcs (39). En tout, 754 demandes d'asile ont été accordées, soit 98 de plus qu'en 2019. Le nombre de demande d'asile pour les mineurs non accompagnés a lui aussi augmenté. En 2021, 56 demandes ont été introduites (contre 47 en 2020), principalement de la part de jeunes Afghans.

Jean Asselborn a tenu à sensibiliser les communes à l'accueil des réfugiés sur leur territoire. Le ministre a expliqué que le taux d’occupation des structures d’accueil gérées par l’Office national de l’accueil (ONA) augmentait de manière constante depuis quelques années. Le taux est ainsi passé de 71% fin 2015 à désormais 84,5%.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.