Le Luxembourg a enregistré 76 nouveaux cas positifs au covid-19 ces dernières 24 heures, soit neuf de plus que jeudi. Indicateur réjouissant toutefois, les hospitalisations passent de 26 à 19, dont un seul cas dans un service de soins intensifs.

Luxembourg 2 min.

Léger rebond des contaminations

Le Luxembourg a enregistré 76 nouveaux cas positifs au covid-19 ces dernières 24 heures, soit neuf de plus que jeudi. Indicateur réjouissant toutefois, les hospitalisations passent de 26 à 19, dont un seul cas dans un service de soins intensifs.

Tandis que Claude Meisch (DP) a révélé ce vendredi les chiffres des contaminations décelées dans les établissements scolaires depuis la rentrée, 76 infections ont été comptabilisées ces dernières 24 heures au pays après l'analyse de 6.053 tests. Il s'agit d'une légère augmentation des cas par rapport à la veille, alors que les données affichaient une baisse constante depuis mardi. Par contre, le taux de reproduction effectif du virus est lui redescendu sous la barre de l'unité, passant de 1,34 à 0,95.

Le Luxembourg affiche un total de 9.661 cas depuis le début de la pandémie. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par contre, le nombre de décès au pays n'a plus bougé depuis le 17 août, soit 39 jours. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 68 décès.



Nouvelle tout aussi réjouissante, le nombre des personnes hospitalisées est repassé sous la vingtaine. De 26 jeudi, il ne reste plus ce vendredi que 19 patients atteints du covid-19 hospitalisés, dont un seul dans un service de soins intensifs.

A l'échelle du monde, la pandémie a fait au moins 984.068 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP ce vendredi. Plus de 32.298.410 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 202.827 décès pour 6.979.937 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 139.808 morts pour 4.657.702 cas, l'Inde avec 92.290 morts (5.818.570 cas), le Mexique avec 75.439 morts (715.457 cas), et le Royaume-Uni avec 41.902 morts (416.363 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 97 décès pour 100.000 habitants.

Recrudescence «inquiétante» des cas de covid Confirmé par un nouveau rapport de la Commission, la hausse du nombre de nouvelles infections ces dernières semaines pousse l'exécutif européen à classer le Grand-Duché dans les pays en situation jugée «préoccupante».

Par ailleurs, les restrictions à la liberté de mouvement en vigueur depuis le début de la semaine dans la région de Madrid, épicentre de la pandémie en Espagne, ont été étendues à de nouvelles zones. Plus d'un million d'habitants de la région ne pourront sortir de leur quartier à partir de lundi que pour des raisons précises comme aller travailler ou chez le médecin.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.