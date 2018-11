Des informations émanant des négociations de coalition filtrent petit à petit. Un consensus aurait été trouvé sur la question de la légalisation du cannabis et sur l'instauration de deux jours de congé supplémentaires.

Légalisation du cannabis et congés supplémentaires

On ne sait pas encore quand le cannabis pourrait être vendu légalement au Luxembourg et la légalisation ne semble pas être l'une des principales priorités du futur gouvernement. Mais le DP, le LSAP et Les verts seraient tombés d'accord sur une légalisation de la drogue, comme l'a rapporté ce mardi Radio 100,7 sur son site internet.

RTL a indiqué, pour sa part, que le prochain gouvernement augmenterait le salaire social minimum de 100 euros et introduirait deux jours de congé supplémentaires. La «Journée de l'Europe» (le 9 mai) deviendrait à l'avenir un jour férié. Aucune précision n'a filtré jusqu'ici sur le second jour de congé.