Pour cette fin d'année, notre chroniqueur décrypte les vœux télévisés du Grand-Duc Henri, de la reine Elisabeth II d'Angleterre et des roi d'Espagne et de Belgique.

Le zapping royal de Stéphane Bern

Chaque année, pour Noël, le Grand-Duc, et nombre de souverains européens, s’adresse à la nation pour délivrer un message qui rappelle combien l’institution monarchique, quoique ancrée dans la tradition, embrasse pleinement les défis de son temps.

Il y a certes plusieurs lectures des messages royaux de Noël. Soit par l’anecdote pour amuser les internautes (la cravate du roi des Belges qu’il a portée il y a vingt ans pour ses fiançailles avec la reine Mathilde, et l’absence de photos d’Harry et Meghan sur le bureau de la reine Elizabeth où ne figuraient que les membres de sa famille dans la ligne de succession directe). Soit par la portée «politique» au sens le plus noble et le plus rassembleur du terme.

Car tous les souverains d’Europe profitent de l’occasion pour exprimer leurs convictions profondes et c’est ce qui touche chaque citoyen auquel ils s’adressent directement. Après avoir été contrainte de lire le discours du trône écrit par son Premier Ministre Boris Johnson, «brexiter» acharné, la reine Elizabeth a appelé ses compatriotes à retrouver le chemin de l’apaisement et de la réconciliation.

«Des petits pas entrepris avec foi et espoir peuvent permettre de surmonter des différences anciennes et des divisions profondes pour apporter harmonie et compréhension… Bien sûr, le chemin n'est pas toujours facile et a pu paraître cette année semé d'embûches, mais des petits pas peuvent entraîner d'énormes différences », a ajouté la reine.

Tiens, Elizabeth II a oublié de mettre une photo d'Harry et Meghan sur son bureau... Photo : AFP

Le roi des Belges, Philippe, s’est également montré pro-actif et déterminé, invitant ses compatriotes à s’unir pour répondre aux défis modernes. «Nous vivons une époque charnière. De remise en question de notre modèle social, économique, environnemental. Une époque où beaucoup ont perdu leurs repères. Et qui exige donc de nous une implication plus importante. Ce n’est pas l’heure du renoncement… Pour changer les choses, il faut d’abord être convaincu, et agir en conséquence.»

Pour le roi Philippe qui voit son pays peiner à former un gouvernement : «Nous ne pouvons pas rester indifférents à l’injustice, à la pauvreté, à l’exclusion… Soyons conscients de notre force collective (...) Enfin, pour canaliser les énergies et la créativité, il nous faut un état d’esprit constructif qui permet de rassembler autour de projets communs ».

Même appel à l’unité du côté du roi d’Espagne, Felipe VI, exhortant ses compatriotes à fuir «les divisions» qui «érodent notre coexistence» et appelant au respect de «notre Constitution, qui reconnait la diversité territoriale qui nous définit et préserve l'unité qui fait notre force».

Felipe VI a délivré son message de Noël depuis le Palais de la Zarzuela, à Madrid. Photo : AFP

«Faisons confiance à l'Espagne et restons unis derrière les valeurs démocratiques que nous partageons pour résoudre nos problèmes», a ajouté Felipe VI.

Le mot "solidarité" est très important

Et au Luxembourg, notre petit pays où il fait bon vivre, le Grand-Duc a rappelé les valeurs qui fondent notre société. «La modernité ne suppose pas que l'on renonce à ses racines et qu'on perde son identité», a affirmé le chef de l'État. «Les valeurs sur lesquelles repose notre coexistence ne doivent pas changer au point qu'on ne les reconnaît plus. Les gens doivent pouvoir construire leur vie sur des bases solides».

Et, au Luxembourg, ces bases du vivre-ensemble, c'est «le cadre institutionnel et démocratique dans lequel nous évoluons depuis des décennies» et qui «est également le fondement de la liberté d'expression et des droits et libertés garantis à tous les citoyens». Autant d'«acquis précieux, qu'il faut toujours défendre». Pour le souverain, «le mot solidarité est très important, au Luxembourg», dans une société riche de son pluralisme.

«Il est important d'avoir des idéaux et des idées, ou du moins de croire en des valeurs fortes, ne serait-ce que le respect, la compassion et la tolérance», martèle le Grand-Duc. Celui-ci nous a aussi donné des raisons de nous réjouir pour 2020, à commencer par la naissance d’un héritier annoncée chez les princes Guillaume et Stéphanie. Car la continuité dynastique est la garantie de notre stabilité. Meilleurs vœux à tous pour l’année nouvelle.