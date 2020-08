Si les CFL équipent les gares du pays du système de connexion internet, les passagers devront être patients avant de se brancher au réseau libre depuis leur wagon. Il faudra en effet attendre les nouvelles rames qui ne sont attendus que d'ici deux ans.

Luxembourg 2 min.

Le wifi privé de train jusqu'en 2022

Patrick JACQUEMOT Si les CFL équipent les gares du pays du système de connexion internet, les passagers devront être patients avant de se brancher au réseau libre depuis leur wagon. Il faudra en effet attendre les nouvelles rames qui ne sont attendus que d'ici deux ans.

Des hot-spots wifi, les CFL en proposent de plus en plus. Mais en gare seulement. Ainsi, la Gare centrale de Luxembourg mais aussi Pfaffenthal-Kirchberg, Pétange, Rodange, Esch-sur-Alzette, Mersch ou Ettelbruck proposent déjà ce service. Mais côté trains, toujours rien. Les chemins de fer luxembourgeois ont pourtant initié un projet-pilote; l'expérimentation n'a pas été concluante. Le ministre de la Mobilité l'a indiqué, mardi : «Ces tests ne donnaient satisfaction que sur les zones où la couverture 4G était garantie».

A contrario, sur l'ensemble des lignes, en 30 endroits, la connexion était perdue et donc le service inopérant. Pas suffisamment convaincant pour investir plus donc. Que les accro du mobile se rassurent toutefois : d'ici fin 2020, les CFL disposeront de 23 bus équipés en wifi. Pour les usagers du rail, par contre, il conviendra de ronger son frein car, comme indiqué par François Bausch (Déi Gréng) dans une réponse parlementaire adressée aux députés DP Claude Lamberty et Max Hahn : «Il n'est pas prévu d'équiper le matériel ferroviaire actuel».

La 5G rapportera 41,3 millions d'euros à l'Etat Lancées mi-juillet, les enchères pour l'attribution des fréquences de communication ultra-rapides ont suscité les appétits des opérateurs. Au final, quatre sociétés ont vu leur offre de loyer retenue par l'Institut luxembourgeois de régulation. Joli pactole.

Par contre, pour les futures rames luxembourgeoises, il y aura bien une connexion sans fil accessible pour tous. Et cela dans l'ensemble des 34 nouvelles voitures commandées au groupe Alsthom. Maintenant, il n'y a donc plus qu'à attendre leur mise en service, «entre 2022 et 2024», calme le ministre. D'ailleurs, crise du covid-19 oblige, le fournisseur d'automotrice a déjà annoncé quatre mois de retard pour la livraison du matériel roulant.

Les CFL ont acheté 34 nouveaux trains C'est Noël! La Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (CFL) a signé ce mardi avec Alstom la livraison de 34 trains régionaux Coradia à grande capacité et à 2 niveaux. Les usagers peuvent se réjouir.

Pour l'heure, les quelque 25 millions de passagers des CFL (chiffre 2019) ne doivent pas non plus s'attendre à disposer alors d'un réseau très haut-débit. En effet, fait remarquer François Bausch, actuellement aucun opérateur n'est en mesure de fournir une couverture et des routeurs compatibles avec la technologie 5G et «conformes aux exigences ferroviaires».

Par contre, il se pourrait qu'en attendant les futurs bus assurant les liaisons RGTR dans le pays et pour les frontaliers disposent du wifi. Et cette fois bien avant 2022...

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.