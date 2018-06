Le 14 juin 2018 aura lieu, comme chaque année à la même date, la journée mondiale du donneur de sang. Le Luxemburger Wort ainsi que d'autres organismes changeront de logo pour la journée, en clin d’œil à ce «héros très discret» qui permet de sauver et prolonger la vie de nombreuses personnes chaque jour.

Le W(o)rt change de logo pour remercier les donneurs de sang

Le 14 juin, journée mondiale du donneur de sang, est l'occasion annuelle pour la Croix-Rouge luxembourgeoise de rappeler l'importance du don du sang pour la santé, au Grand-Duché comme ailleurs.

Car les vertus des transfusions de sang et de produits sanguins, comme le plasma ou les plaquettes, sont nombreuses: elles aident, selon les dires de la Croix-Rouge, à «prolonger la vie des patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie», sont utilisées lors «d'actes médicaux et chirurgicaux complexes», et jouent un rôle essentiel lors des «interventions d'urgence en cas de catastrophe d'humaine ou naturelle».

Im-ginez un m-nde s-ns A, B ni O

Selon l'Organisation Mondiale de la santé, environ 112,5 millions de dons sont collectés chaque année dans le monde. Au Luxembourg, selon la Croix-Rouge, environ 13.000 donneurs participent à la collecte de sang, face à une demande annuelle de 25.000 dons. Seulement 1% d'entre eux le font à la fréquence maximale de 3 à 4 dons par an.

Pour cette nouvelle journée mondiale du donneur de sang, la Croix-Rouge et ses partenaires ont décidé de mener une campagne originale, fondée sur une métaphore: qu'arriverait-il à notre langue si l'on supprimait les lettres A, B et O ? Probablement un cataclysme linguistique, similaire aux conséquences qu'aurait la disparition des dons de sang de groupe A, B et O.

Le logo de la Croix-Rouge, en haut à gauche de l'image, a momentanément mis de côté les lettres A, B et O. Capture d'écran

Le logo du site web de la Croix-Rouge a déjà été modifié, afin d'appuyer cette interrogation. En soutien à cette campagne, l'édition du 14 juin 2018 du Luxemburger Wort verra son titre, lui aussi, amputé de ces lettres. Le journal papier ainsi que les versions en ligne seront ainsi temporairement renommées «Luxem-urger W-rt».

Pour donner du vôtre dans la grande collecte de sang, plusieurs centres de transfusion sanguine sont à votre disposition dans tout le Luxembourg. Les seuls critères sont les suivants: être âgé de 18 à 60 ans, peser au moins 50 kilos et être en bonne santé.

Il est également à noter qu'en raison de la crise sanitaire de la vache folle, qui a agité la fin du siècle dernier, les personnes ayant séjourné entre 1980 et 1996 au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord, Channel Islands et Isle of Man) pendant une durée cumulée de plus de 12 mois ne peuvent donner leur sang, au Luxembourg comme dans plusieurs autres pays.

Il en est de même pour les personnes ayant reçu une transfusion sanguine ou ayant été opérées au Royaume-Uni après le 1er janvier 1980.

