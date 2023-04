Jusqu'à 10.000 personnes ont assisté aux Éimaischen dans la capitale. Les organisateurs se sont montrés satisfaits.

194e édition

«Le vrai fan visite les Éimaischen le matin»

Jean-Philippe SCHMIT Jusqu'à 10.000 personnes ont assisté aux Éimaischen dans la capitale. Les organisateurs se sont montrés satisfaits.

«Enfin, un vrai Éimaischen (ndlr marché d'artisanat)», se réjouit Lydie Polfer (DP), la bourgmestre de la capitale. Peu avant 9h30, elle s'est rendue au marché traditionnel du lundi de Pâques. «Pour l'instant, c'est encore un peu calme», dit-elle, un peu inquiète, avant d'ajouter : «C'est le meilleur moment pour acheter un ''péckvillchen'' (ndlr oiseau en terre cuite). Plus tard, il y aura nettement plus de monde».

Un ''péckvillchen'' est un article que les enfants veulent absolument avoir. Ils persuadent alors leurs parents de l'acheter. C'est du moins ce qui s'est passé au tout début. Le premier Éimaischen officiel a eu lieu en 1827 et les Péckvillercher n'étaient que des accessoires.

Marché de la vaisselle en terre

Ce jeu appelé, l'Eeërschöllen, faisait déjà la joie des enfants au 18e siècle. En 2019, la tradition a été ressuscitée. Photo: Jean-Philippe Schmit

«L'origine des Éimaischen était un marché de vaisselle en terre», explique Guy Jourdain, président du Comité Alstad. Le lundi de Pâques, les artisans de Nospelt proposaient leurs assiettes, cruches et pots dans la vieille ville. Lorsque la messe se terminait à l'église Saint-Michel, les fidèles devaient passer devant les stands.

«Les enfants recevaient un péckvillchen dans la main et les parents étaient obligés de rester debout», explique Guy Jourdain. Le Péckvillchen était gratuit, le potier le façonnait avec des restes d'argile. «En 1827, le commissaire de police Mühlendorf a ensuite décidé de déplacer le marché à son emplacement actuel, le nom date également de cette époque», explique Claude Esch, le secrétaire général du Comité Alstad. «Il y a beaucoup d'explications différentes pour ce nom.»

«Dickselcher» et autres «Péckvillercher»

Depuis plusieurs années, la boulangère auboise Maryse Linster propose également ses Péckvillercher dans la vieille ville. «Chaque année, je choisis un thème différent», explique l'artiste des péckvillerchers. Cette année, le choix s'est porté sur Dicks, qui s'intéressait déjà aux us et coutumes luxembourgeois en 1883. L'argent qu'elle récoltera avec la vente des «Dickselcher» sera reversé à une bonne cause. «Nous soutenons un projet au Bangladesh et voulons acheter un pousse-pousse», explique-t-elle.

Claude Esch se réjouit que la 194e édition ait à nouveau été «réduite à l'essentiel», c'est-à-dire que seuls les stands proposant de l'artisanat ou justement des péckvillerchers ont été autorisés - avec une exception: «La restauration ne doit bien sûr pas manquer.»

Danses folkloriques et les «Péckvillercher» originaires de Nospelt

Peu avant 10 heures, le soleil brille et la vieille ville se remplit de plus en plus. Des personnes habillées de manière inhabituelle remontent la rue Sigefroi et se frayent un chemin à travers la foule. «Nous sommes le groupe Uucht - la veillée et nous présentons des danses folkloriques», dit une danseuse déjà un peu en sueur, mais elle s'excuse ensuite. La démonstration va bientôt commencer.

Parmi toute cette foule, un petit stand se distingue. «Cela fait 50 ans que je viens vendre du Péckvillercher», explique Ed Kandel. «Les habitants de Nospelt ont contribué à créer cette tradition». Il la perpétue. Ainsi, il est assuré que, comme autrefois, des Péckvillercher originaux de Nospelt seront vendus sur l'Éimaischen.

L'oiseau matinal attrape le ver

«Le vrai fan de l'Éimaischen vient le matin, vers 10 heures», dit Guy Jourdain. Pour les vrais amateurs d'œufs, il est en fait déjà trop tard pour une visite l'après-midi. Les visiteurs les plus matinaux sont les collectionneurs : «Tous les Péckvillercher n'existent qu'en tirages limités, c'est ce qui fait leur valeur de collection.»

«Quand j'étais enfant, j'étais enfant de chœur à l'église Saint-Michel, nous allions faire des quilles et nous visitions bien sûr aussi les Éimaischen», dit-il. Les enfants de chœur de l'époque se permettaient aussi des plaisanteries, «nous ramassions de la résine sur les arbres et la mélangions à l'encens», révèle Guy Jourdain en souriant. Une forte odeur se dégageait alors.

De nombreux politiques visitent le marché

Lorsqu'on lui demande combien de visiteurs le comité d'organisation attend, il jette un regard à la foule. La satisfaction se lit clairement sur son visage avant même qu'il ne réponde. «Le temps est bon et il y a beaucoup d'activité. Maintenant, ça commence à être vraiment plein, l'après-midi, les visiteurs devront se frayer un chemin par blocs», dit-il. Au total, entre 8.000 et 10.000 personnes auront probablement trouvé le chemin de l'Éimaischen à la fin de la journée.

Ces foules attirent de nombreux hommes politiques - en année électorale, cela n'a rien d'exceptionnel. «Je suis un habitant de la Ville», déclare Serge Wilmes (CSV), le premier échevin de la capitale. Ce n'est pas non plus la première Éimaischen qu'il visite, sa collection privée de Péckvillercher remonte à 1982. Et, oui «il est clair qu'aujourd'hui, en tant que politicien, je visite bien sûr aussi les Éimaischen».

Les Éimaischen étaient à l'origine un marché d'artisanat et de produits en terre cuite. Photo: Jean-Philippe Schmit

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol

