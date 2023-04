Les Pirates sont accusés de rompre un accord. Déi Gréng se défendent de ne pas prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Les coulisses de l'événement ont de quoi surprendre.

Luxembourg 6 min.

Une question de protection du climat

Le voyage des partis politiques au Brésil suscite la polémique

Les Pirates sont accusés de rompre un accord. Déi Gréng se défendent de ne pas prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Les coulisses de l'événement ont de quoi surprendre.

Une évidence - c'est ainsi que le député pirate Sven Clement, entre autres, a considéré le voyage de cinq partis luxembourgeois (CSV, LSAP, Déi Gréng, Pirates et ADR) au Brésil pour aller à la rencontre des Luxembourgeois qui y vivent et de leur électorat potentiel. «Lorsque nous avons reçu l'invitation, il nous a semblé évident d'y aller», avait ainsi déclaré Sven Clement à Virgule la semaine dernière.

Législatives: les partis vont chercher des voix au... Brésil Sur invitation de l'Association des citoyens luxembourgeois du Brésil, cinq partis politiques du Grand-Duché se rendent dans le plus grand pays d'Amérique du Sud. La campagne des législatives se joue ainsi aussi de l'autre côté de l'Atlantique.

Invités par l'association des citoyens luxembourgeois au Brésil (AcLux) à se rendre à Florianopolis, capitale de l'État brésilien de Santa Catarina, les partis devaient y présenter le fonctionnement du Parlement luxembourgeois en vue des élections de la Chambre du 8 octobre. Et ce, devant quelque 600 citoyens luxembourgeois. Pour rappel, près de 20.000 Luxembourgeois vivent au Brésil, dont environ 12.000 ont obtenu la nationalité par une procédure de réintégration.

Mais pour quelle raison les partis politiques luxembourgeois présents au Brésil font-ils l'objet de critiques de la part du public ?

Il s'agit avant tout du moyen de transport choisi et de l'utilité du voyage lui-même - car le vol vers Florianopolis, à près de 10.000 kilomètres de Luxembourg, n'est pas considéré comme particulièrement respectueux du climat. Surtout pour un événement qui ne s'étendait que sur un week-end. Et qui a émis entre 3,5 et 4,9 tonnes de CO₂ pour l'aller et le retour, comme l'a souligné le journaliste de Reporter Laurent Schmit sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, les partis ont donc dû faire face à plusieurs critiques ces derniers jours.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

«Bêtise», «hypocrisie», «deux poids deux mesures»

Sur Twitter, plusieurs personnalités ont décerné un mauvais point aux partis en matière de respect du climat. Parmi elles, Carole Reckinger, porte-parole politique de Caritas : «Super idée de faire campagne électorale au Brésil en pleine crise climatique #riencompris #doublemoral #Luxemburg».

Le Luxembourg se prépare aux élections législatives 2023 Tous les articles concernant les élections législatives, les candidats et les ambitions des différents partis à retrouver dans ce dossier.

Dans un autre tweet, un compte satirique accuse déi gréng d'«hypocrisie» et de «bêtise». Christophe Kemp, ancien candidat de déi Lénk dans l'arrondissement du Sud, a de même commenté ironiquement le voyage en demandant «qu'en était-il de l'environnement?»

Les critiques sur le bilan climatique du voyage des cinq partis au Brésil ont également mis sur la défensive les représentants des parlements présents sur place. Marc Goergen du parti Pirate s'est ainsi défendu contre les attaques sur Twitter : «Ce sont des citoyens de notre pays, il est normal de les informer également des élections. Parcourir cette distance n'est possible uniquement par avion»

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Un membre de déi jonk gréng (les jeunes écologistes), Kris Hansen, a également fait part de son mécontentement face à ces accusations : «Nous n'aurions pas évité la crise climatique si la délégation n'avait pas fui le Brésil. Il n'est pas étonnant que nous n'ayons pas pu éviter les crises climatiques si cela devait effectivement être la base de l'argumentation de notre société».

Je pense que nous avons eu raison d'y aller. Djuna Bernard, coprésidente déi gréng

Les Pirates rompent les accords avec les autres partis

Le fait que la proposition de vidéoconférence ait apparemment été refusée par les organisateurs de l'AcLux, comme l'ont confirmé plusieurs sources et comme en ont débattu les internautes sur Twitter, est certes vrai, confie une politicienne qui a souhaité rester anonyme au Luxemburger Wort - toutefois, les discussions avec l'AcLux ont surtout été rendues compliquées par une partie.

En effet, à l'origine, un accord avait été conclu entre les partis pour ne pas faire le voyage et pour s'engager en faveur d'une vidéoconférence. Les Pirates n'ont toutefois pas respecté cet accord. «Sven Clement a réservé son billet d'avion il y a longtemps. Il connaissait les organisateurs puisqu'il était déjà sur place l'année dernière». Quoi qu'il en soit, les Pirates auraient décidé de se rendre au Brésil indépendamment de l'accord, selon la même source.

Nous avons eu l'impression que les grands partis faisaient plutôt pression sur nous pour que nous annulions notre participation. Sven Clement, Pirate

Lors d'une réunion par vidéoconférence entre les parties et les organisateurs, AcLux aurait fait pression pour que l'événement ait lieu sur place. «Cela ressemblait presque à une alliance entre les Pirates et l'AcLux».

Au cours de la réunion, Déi Gréng, le CSV, le LSAP et l'ADR auraient cédé et décidé d'imiter les Pirates et de faire le voyage. «Tout le monde a suivi le mouvement parce qu'ils avaient peur de rater quelque chose parce que les Pirates seraient sur place», explique la source anonyme.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Une version des faits que les Pirates ont toutefois démentie par la suite au Luxemburger Wort. «On n'a pas demandé aux Pirates de participer à une alliance contre le voyage. Au contraire, nous avons eu l'impression que les grands partis faisaient plutôt pression sur nous pour que nous annulions notre participation», explique Sven Clement dans un message. Selon lui, il est «fondamentalement faux» de prétendre que les Pirates ont rompu un quelconque accord. «Les autres doivent simplement avoir le courage d'admettre qu'ils ne voulaient pas du voyage et qu'ils ont tout de même pris l'avion par peur de manquer quelque chose.»

Ce qui est surprenant, c'est que le DP, avec le Premier ministre Xavier Bettel, a pu être participer à l'événement par vidéoconférence, comme le parti l'a confirmé lundi dans un e-mail au Luxemburger Wort et entre-temps également sur Twitter - une offre qui n'a apparemment pas été faite aux autres partis.

Djuna Bernard : «Je ne regrette pas d'avoir fait le voyage»

Sur le chemin du retour de Florianopolis vers le Luxembourg, la coprésidente du parti Déi Gréng, Djuna Bernard, a également pris la parole.

«Il est important que les personnes qui votent chez nous aient aussi un minimum d'informations à disposition et puissent avoir un échange avec les politiciens», a déclaré la députée écologiste au Luxemburger Wort. Selon elle, le voyage était justifié dans la mesure où il dépasse largement les limites de la campagne électorale - il s'agit plutôt d'éducation politique. «Il faut voir cela de manière plus large».

Djuna Bernard (Déi Gréng) estime que le voyage au Brésil était justifié. Photo: Steve Eastwood

Le fait est que la salle de Florianopolis était «pleine à craquer» samedi, avec près de 600 participants. «Ce sont des gens qui peuvent voter, qui s'intéressent à la politique et qui ont certaines exigences vis-à-vis du Luxembourg. Ils ressentent un lien avec le Grand-Duché dont nous n'étions pas conscients.»

Djuna Bernard ne regrette pas son voyage au Brésil. «Je pense que nous avons bien fait d'y aller». Il avait certes été question d'organiser la manifestation par vidéoconférence, mais les organisateurs avaient tenu à ce qu'elle se déroule sur place. «Il était important pour eux de chercher le contact direct avec nous». La députée estime que le contact personnel est «important pour nous et pour eux».

L'écologiste souligne en outre avoir «compensé» le vol aller-retour entre le Brésil et le Luxembourg et avoir payé en conséquence une contribution de compensation. «En ce sens, je ne regrette pas d'avoir fait ce voyage».

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.