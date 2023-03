Les élections auront lieu dans douze semaines. Mais il existe d'autres possibilités de participer que de se rendre aux urnes le 11 juin.

Elections communales de juin

Le vote par correspondance peut être demandé dès ce lundi

Le 11 juin, les nouveaux conseils communaux seront élus dans les différentes communes du Grand-Duché. Au Luxembourg, le vote est obligatoire et les citoyens doivent donc voter. Toutefois, ceux qui ne pourront pas se rendre au rendez-vous dans un peu moins de douze semaines peuvent recourir au vote par correspondance. Les demandes peuvent être introduites dès aujourd'hui.

Toute personne inscrite sur les listes électorales peut demander à voter par correspondance. La demande peut être effectuée en ligne via guichet.lu ou par courrier postal au moyen d'une lettre adressée à la commune sur la liste électorale de laquelle le demandeur est inscrit.

Il est important que la demande mentionne les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile et l'adresse à laquelle la notification de vote doit être envoyée.

La demande peut être introduite au plus tôt douze semaines avant la date des élections, c'est-à-dire le 20 mars. La date limite est fixée à 25 jours avant les élections, soit le 17 mai. Ceux qui souhaitent recevoir leur lettre de convocation à une adresse à l'étranger doivent s'y prendre plus longtemps à l'avance: le délai est alors de 40 jours avant les élections, soit le 2 mai.

La lettre de convocation est envoyée à l'électeur par courrier recommandé au plus tard 15 jours (30 jours pour une adresse à l'étranger) avant les élections. Elle contient, outre la liste des candidats et les instructions à l'électeur, un bulletin de vote, une enveloppe de vote et une enveloppe d'expédition sur laquelle sont indiqués le bureau de vote, le numéro de la demande, le nom, le prénom et l'adresse de l'électeur.

Les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote indiqué au plus tard le 11 juin.

