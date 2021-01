Dans la semaine du 18 au 24 janvier, les cas de covid-19 en milieu scolaire ont quelque peu diminué. Mais au ministère de l'Education, la prudence reste de mise face aux nouveaux variants notamment.

Le virus semble faire l'école buissonnière

Patrick JACQUEMOT Dans la semaine du 18 au 24 janvier, les cas de covid-19 en milieu scolaire ont quelque peu diminué. Mais au ministère de l'Education, la prudence reste de mise face aux nouveaux variants notamment.

A l'image de l'évolution des cas covid sur l'ensemble du territoire, le virus aurait tendance à se faire moins incisif en milieu scolaire. Ainsi pour la semaine du 18 au 24 janvier, le ministère de l'Education n'a relevé ''que'' 147 élèves positifs dans les écoles fondamentales et secondaires du pays (dont 1 cas en centre de compétences). Pour ce qui concerne les enseignants et les personnels, du privé comme du public, là aussi l'infection a quelque peu décliné. Pour cette deuxième semaine de cours de l'année en présentiel, 22 adultes ont été testés positifs au coronavirus.

Le virus pousse Waldbillig à fermer école et maison relais Jeunes, éducateurs, enseignants : nul n'a échappé à l'infection dans le secteur scolaire ou périscolaire. Résultat, la commune de 1.800 habitants a reçu comme instruction de fermer les deux bâtiments ouverts aux enfants.

Reste que si les chiffres tendent à rassurer, la tension liée à la pandémie reste vive dans les écoles et lycées du pays. Alors que le déploiement des détecteurs de CO2 est engagé, la polémique porte maintenant sur le stock de masques FFP2 mis à disposition.

Les 40.000 protections commandées par le ministère de Claude Meisch sont jugés insuffisantes par le SNE/CGFP. Le syndicat s'étonnant d'ailleurs que seuls les enseignants du fondamental aient accès à cette commande du ministère quand leurs collègues du secondaire doivent compter sur les achats éventuellement effectués par leur établissement.

D'un point de vue sanitaire, la plus grande crainte à l'heure actuelle, vient de la diffusion des nouvelles souches de covid-19. Les variants sud-africain (identifié au Luxembourg désormais) et britannique étant plus contagieux, les autorités craignent une reprise des infections. Un phénomène qui pourrait concerner les classes d'âge les plus jeunes notamment, comme cela été le cas à Junglinster. Ainsi un cas du variant a-t-il été découvert sur un petit de maternelle au Lënster Lycée international School en début de semaine.

