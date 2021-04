Quinze détenus ayant été dépistés covid positif, le centre pénitentiaire de Luxembourg se retrouve confiné. Certains contacts ne sont plus autorisés, mais les visites restent possibles jusqu'au rétablissement de la situation sanitaire.

Le virus s'invite derrière les barreaux

Patrick JACQUEMOT Quinze détenus ayant été dépistés covid positif, le centre pénitentiaire de Luxembourg se retrouve confiné. Certains contacts ne sont plus autorisés, mais les visites restent possibles jusqu'au rétablissement de la situation sanitaire.

Sur les 3.347 infections actives au covid-19 au Grand-Duché, quinze concernent des prisonniers du centre pénitentiaire de Luxembourg. Un niveau de contagion qui a poussé les autorités à décréter un «lockdown partiel» à compter de ce jeudi. Ainsi, «dans le but d’éviter les sources d’infection possibles, les contacts des détenus avec l’extérieur ont été limités davantage» sans cependant interdire les visites familiales.

Une vaccination prioritaire aussi pour les détenus Les résidents du centre pénitentiaire de Schrassig seront vaccinés ensemble et en priorité, confirment les deux ministres de la Santé et de la Justice ce lundi. Le personnel devra en revanche attendre de recevoir une invitation personnelle.

A ce jour, le service médical de l’administration pénitentiaire a certes dépisté des cas positifs au sein de l'établissement de Schrassig, mais tous sont asymptomatiques ou ne présentent que de très légers symptômes. Il va de soi que leur état a nécessité le déplacement de ces condamnés dans une section à part.

Les détenus reconnus comme cas contacts ont, eux, été placés en quarantaine et se sont vu offrir la possibilité de suivre un test PCR. Et il en sera ainsi pour les deux semaines à venir, sachant que pour le ministère de la Justice «la situation est sous contrôle et des réserves opérationnelles sont à disposition».

Si, ce 15 avril, le ministre de l'Education nationale a confirmé que l'ensemble de la communauté scolaire (120.000 élèves, enseignants et personnels) allait pouvoir bénéficier de tests antigéniques rapides, il en sera de même dans les prisons luxembourgeoises. Une mesure proposée aussi bien aux détenus qu'à leurs gardiens.

Il y a quelques jours, la campagne de vaccination anti-covid proposée en milieu carcéral n'avait guère rencontré de succès. La situation créée par ce cluster soudain pourrait bien faire changer d'avis quelques prisonniers.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.