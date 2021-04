Nettement moins d'élèves et de personnels scolaires ont été dépistés positifs au covid pour la première semaine de cours post-congés de Pâques. La seule chaîne d'infection repérée a impacté le fonctionnement du lycée Vauban.

Le virus s'invite dans 275 classes en une semaine

Après les vacances, comment le virus allait-il faire sa rentrée? Visiblement timidement, à en croire les chiffres publiés jeudi par le ministère de l'Education nationale. Ainsi, pour cette première semaine de reprise de cours, «seulement» 275 cas positifs ont été signalés dans les établissements scolaires du pays. A relativiser en comparaison des plus de 800 signalements qui avaient été d'actualité à la veille des congés de Noël...

Ainsi, comme dans le reste de la population, le covid se fait plus discret. Cela même si les nouvelles souches, plus préoccupantes dans la vitesse de contamination, sont de plus en plus présentes au Grand-Duché. Toujours est-il que cette même semaine d'enseignement était aussi celle de l'apparition des tests rapides pour tous les élèves volontaires. S'il est encore trop tôt pour en mesurer l'efficacité de dépistage précoce des cas infectieux, le ministre Claude Meisch (DP) a d'ores et déjà décidé que leur usage serait généralisé jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Au total, entre enseignement fondamental, secondaire et centres de compétences, pas moins de 261 élèves auront été signalés comme positifs au virus, pour 23 personnels durant ces cinq premiers jours de classe du dernier trimestre. De quoi quelque peu désorganiser le planning de 75 écoles, deux centres de compétences et un lycée.

Ce lycée, c'est Vauban. L'établissement de la Cloche d'Or a vécu un drôle de scénario, «suite à une fête privée d'élèves» de Terminale. Six adolescents positifs ont ainsi entraîné la mise en quarantaine de trois classes et l'isolement d'une autre. Mais «par mesure de précaution», il a finalement été retenu l'option de mettre en quarantaine l'ensemble des classes de Terminale de l'établissement pendant cinq jours. Pour ces élèves, la préparation du baccalauréat reprendra ce lundi 3 mai.

