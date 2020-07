Si des cas de contamination ont été relevés dans plusieurs établissements scolaires du pays, le gouvernement en est certain : ce n'est pas en cours que les élèves ou les enseignants ont été infectés.

Le virus s'arrêterait-il aux portes des établissements?

Depuis la reprise des cours en mai, au moins 17 élèves ont été officiellement testés positifs au covid-19, dont neuf lycéens. Au moins cinq cas ont par ailleurs été signalés du côté des enseignants. Des infections survenues malgré les mesures sanitaires strictes mises en place dans les établissements scolaires. Mais du côté du gouvernement, la ministre de la Santé se veut rassurante, évoquant des «cas isolés».

Selon Paulette Lenert (LSAP), les infections à l'école ou les niveaux supérieurs resteraient ainsi «tout à fait limitées jusqu'à présent», rappelant que quelque 100.000 élèves ont repris le chemin de l'école en mai dernier. Et bien que notamment trois élèves d'une même classe dans un lycée de la capitale aient été détectés positifs au même moment, la ministre réfute là encore l'idée d'un «foyer de contagion». D'ailleurs, elle l'assure : «personne ne s’est infecté à l’école».

Moins de 2% des hospitalisations

Une affirmation bien catégorique alors que des zones d'ombre perdurent autour de la question de la propagation du virus. Ceci étant, plusieurs études internationales tendent toutefois à minimiser le rôle des enfants dans la propagation du virus, à l'instar de celle réalisée par l'institut RIVM aux Pays-Bas. «Le virus est essentiellement propagé entre les adultes et entre un membre de la famille adulte aux enfants», précisent ses auteurs, assurant que la propagation du virus entre enfants ou d'un enfant à un adulte est «moins courante».

Un argument que viennent appuyer les statistiques nationales. Ainsi, sur les 955 hospitalisations recensées depuis le début de la pandémie au Luxembourg, moins de 2% des sujets étaient âgés entre 0 et 19 ans. Quant aux infections actives, elles ne sont guère plus importantes : 9% chez les 0-9 ans et 6% chez les 10-19 ans, contre 26% chez les 25-34 ans.

Des chiffres d'infection faibles qui s'expliquent notamment par le fait que la plupart des jeunes «s'avèrent asymptomatiques», précisait dès mi-mai le Dr Rudi Balling. Autrement dit, ils ne présentent aucun symptôme de l'infection pulmonaire. Et s'ils peuvent «être en principe contagieux, ils le sont probablement moins», détaillait ainsi le directeur du Luxembourg Centre for Systems Biomedicine.

Un dépistage continu

Si le risque d'être contagieux apparaît donc limité pour les enfants et adolescents, le gouvernement tient à rappeler la mise en place d'un «concept de sécurité strict». Ainsi, outre les récréations en décalé, les flux de circulation dans les bâtiments scolaires réglementés ou encore maintien de la fermeture des cantines, des tests sont réalisés chaque semaine dans les établissements scolaires.

Plus concrètement, un élève sur cinq peut se faire dépister dans le cadre du dépistage national. Idem pour les enseignants. Un dépistage qui, dans le secondaire et le fondamental, a déjà impliqué 1.582 tests. Quand un test s'avère positif, les autorités sanitaires réalisent un traçage, par le biais d'entretiens individuels. Les personnes qui ont eu un contact rapproché avec la personne infectée, sont alors mises en «quatorzaine» et soumises elles aussi à un test.

Mais avec des infections en hausse ces derniers jours, les mesures sanitaires pourraient bien être à nouveau renforcées. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) doit ainsi prendre la parole ce mercredi après-midi.

