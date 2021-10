Oui, le covid-19 peut s'insinuer partout et circuler d'une personne à l'autre à sa guise. Mais selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, le cadre professionnel est loin d'être le premier lieu d'infection.

Covid-19 au Luxembourg

Le virus reste à bonne distance du lieu de travail

Patrick JACQUEMOT Oui, le covid-19 peut s'insinuer partout et circuler d'une personne à l'autre à sa guise. Mais selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, le cadre professionnel est loin d'être le premier lieu d'infection.

La date est fixée, et semble intangible. Lundi 1er novembre, les sociétés et administrations pourront -si elles le veulent- instaurer le CovidCheck avant toute prise de poste. Une urgence déterminée après le vote de la dernière loi covid, mais qui bizarrement ne s'appuie pas forcément sur un risque de contamination fort au travail. Ainsi, selon le dernier rapport hebdomadaire publié pour la semaine passée, le milieu professionnel ne comptait que pour 6,5% des points de nouvelles infections constatées. Soit seulement 63 nouveaux cas covid+ sur les 981 recensés entre le 18 et le 24 octobre dernier.

A l'heure où les trois syndicats représentatifs contestent encore et toujours la mise en place du CovidCheck auprès des salariés du privé et des fonctionnaires, il y aurait donc lieu à s'interroger sur la nécessité de pareille mesure. Au moins d'un point de vue sanitaire global. Certes, le virus semble reprendre de la vigueur avec la saison froide, mais les autorités constatent aussi que c'est bien le cercle familial qui reste le premier vecteur de circulation de l'infection pour un tiers des nouvelles contaminations (34%).

Dans les jours passés, le cadre scolaire (14%) et les loisirs (7%) ont aussi constitué deux autres points clairement identifiés de transmission virale. Une grande incertitude régnant toutefois sur l'origine «circonstanciée» d'environ un quart des cas covid+ repérés la semaine dernière.

Actifs et seniors à surveiller

Reste qu'en introduisant la possibilité de ce qui revient à un pass sanitaire sur le lieu de travail, le gouvernement entend surtout pousser les récalcitrants à la vaccination. Actuellement, un peu plus de 808.000 vaccinations anti-covid ont déjà eu lieu, auprès des adolescents de 12 ans et plus mais aussi d'adultes, résidents comme frontaliers.

Pour les autorités sanitaires, c'est d'ailleurs cette dernière tranche d'âge (des 18 ans et plus, qui est à surveiller de près. La partie seniors car elle reste plus vulnérable face à l'infection respiratoire déclenchée par le coronavirus. Ainsi, la moyenne d'âge des victimes du virus au Luxembourg s'établit à 71 ans. Une vigilance aussi de la tranches d'âge des actifs étant aussi nécessaire, car c'est parmi cette population en âge de travailler que le virus trouve ses nouvelles portes d'entrées. Pour la semaine passée, la moyenne d'âge des nouveaux contaminés s'établissait ainsi à 33 ans et celle des hospitalisés à 51 ans.





