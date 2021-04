Jamais les concentrations covid notées en arrivée de station d'épuration n'avaient été aussi basses depuis six mois au Luxembourg. Mais le LIST invite à la prudence tant que la tendance n'est pas confirmée sur plusieurs semaines.

Le virus régresse dans les eaux usées

Stabilité des infections, une situation «gérable» en soins intensifs. Ces éléments, vendredi dernier, Xavier Bettel les a mentionnés en dressant le bilan sanitaire du pays à la veille d'une 12ème révision de la loi covid. Mais le Premier ministre a aussi tenu à souligner une autre bonne nouvelle : la présence de moins en moins significative du virus dans les stations d'épuration luxembourgeoises. «Le niveau est revenu au vert», a-t-il indiqué.

Plongée en eaux troubles pour repérer le virus Depuis bientôt un an, les chercheurs du LIST traquent le covid dans les eaux usées des ménages du pays. De quoi repérer l'évolution de l'épidémie avant même que le dépistage ne signale une évolution.

Vert, couleur de l'espoir. Vert, couleur d'une situation qui semble s'améliorer. Vert, couleur que les équipes du LIST qui traquent les traces résiduelles de SARS-CoV2 dans les eaux sales des particuliers n'avaient plus affichée depuis... depuis septembre dernier. Mais point d'euphorie tout de même à avoir. Les chercheurs du Luxembourg institute of Science & Technology qui analysent les concentrations virales sur 13 sites différents le soulignent bien : «Les prochains échantillonnages confirmeront ou non la dynamique observée».

Bref, il est un peu tôt pour exploser de joie, mais l'on peut déjà se réjouir que la prévalence du virus est passée à un niveau «modéré» désormais. Le rouge vif des mesures d'octobre semble loin. Mieux encore, selon le dernier bilan établi pour la semaine du 12 avril, la tendance générale est à la baisse. Baisse légère mais diminution tout de même.

L'information est d'autant plus importante que, depuis le lancement de ces mesures par le LIST voilà tout juste un an, chaque mouvement quantifié dans les stations d'épuration se retrouvait corroboré dans les chiffres d'infections enregistrés parmi la population. Actuellement, le nombre de contaminations actives covid-19 parmi la population représente toujours plus de 3.000 personnes.

