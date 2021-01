Jeunes, éducateurs, enseignants : nul n'a échappé à l'infection dans le secteur scolaire ou périscolaire. Résultat, la commune de 1.800 habitants a reçu comme instruction de fermer les deux bâtiments ouverts aux enfants.

Le virus pousse Waldbillig à fermer école et maison relais

Jeunes, éducateurs, enseignants : nul n'a échappé à l'infection dans le secteur scolaire ou périscolaire. Résultat, la commune de 1.800 habitants a reçu comme instruction de fermer les deux bâtiments ouverts aux enfants.

1er février 2021 : voilà la date à retenir pour toutes les familles de Waldbillig. Ce n'est que ce lundi-là que les enfants seront autorisés à retrouver les bancs de l'école fondamentale et les salles de la maison relais du village. Une décision prise, mercredi, par le Comité de pilotage Covid-19 au terme d'une semaine qui aura vu les cas positifs se multiplier dans la commune.

Trop peu de masques FFP2 pour les enseignants Le syndicat SNE/CGFP pense que la distribution de protections annoncée par le ministère de l'Education sera insuffisante pour assurer correctement la sécurité des enseignants.

Ainsi, rapporte le ministère de l'Education et de la Jeunesse, entre le 19 et le 25 janvier 2021, cinq dépistages parmi le personnel de la maison relais et trois parmi les jeunes fréquentant la structure ont mis en évidence l'infection. Et là, effet domino garanti : «Comme les éducateurs ont de nombreux contacts avec les élèves de l’école fondamentale, les élèves de plusieurs classes qui ont été en contact avec les cas positifs ont été soit mis à l'écart, soit mis en quarantaine».

Mardi dernier, c'était au tour d'un enseignant de l'école d'être testé positif au coronavirus. Un cas nouveau de trop qui a donc poussé les autorités à demander l'arrêt complet des activités de la maison relais pour les cinq jours à venir, et la mise en quarantaine de toutes les classes de l'école d'ici au 1er février. Les élèves reprenant les cours à distance comme ils les avaient connus à la rentrée début janvier.

Le ministère de l'Education précise qu'adultes et enfants placés en quarantaine sont invités à se faire tester à partir du 31 janvier. Cela afin de déterminer si l'infection a progressé ou non.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.