Les scientifiques du LIST ont pu noter une concentration de covid-19 à la hausse au travers de leurs mesures des eaux usées des foyers luxembourgeois.

Luxembourg 2 min.

Le virus plus visible encore en station d'épuration

Patrick JACQUEMOT Les scientifiques du LIST ont pu noter une concentration de covid-19 à la hausse au travers de leurs mesures des eaux usées des foyers luxembourgeois.

Hespérange, Bettembourg, Pétange, Mersch, Grevenmacher, Echternach et Bleesbruck se partagent un point commun. Dans ces sept stations d'épuration, les équipes en charge de l'étude Coronastep ont noté, d'une semaine à l'autre, une charge virale covid plus fortement intense dans les eaux analysées. Certes la tendance à une concentration plus forte du virus est marquée, selon le dernier rapport publié par le Luxembourg Institute of Science & Technology (LIST), mais il convient de relativiser l'information.

Le variant britannique progresse encore La souche infectieuse a été repérée dans 68% des échantillons de tests covid+ analysés par le laboratoire national de santé. Contre 64% la semaine passée. Mais la déclinaison du virus est loin d'être la seule en circulation.

Ainsi, les chercheurs du LIST indiquent: «Les valeurs moyennes au niveau national restent cependant toujours dans la même fourchette que celles obtenues au cours des trois dernières semaines». Il n'empêche que près de treize mois après l'apparition du virus dans les eaux sales du Grand-Duché, la situation reste préoccupante. D'autant que la situation sanitaire ''visible'' ne prête guère à l'optimisme.

Même si la vaccination progresse (plus de 105.000 doses injectées), le nombre d'infections reste élevé. Au dernier rapport hebdomadaire, le ministère de la Santé annonçait 1.684 cas positifs dépistés en sept jours, pour un nombre de malades du covid hospitalisés de 128, et un nombre de contaminations en progrès dans les établissements scolaires à la veille des vacances de Pâques.

Les plus optimistes noteront toutefois que la situation mesurée dans les stations mesurées n'est en rien comparable. Les indicateurs, orange aujourd'hui, avaient alors viré au rouge pendant plus de deux mois, entre fin novembre et début janvier.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.