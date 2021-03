Avec près de 400 cas de covid-19 signalés au cours de la semaine du 15 au 21 mars, la pandémie continue d'impacter le milieu scolaire. Un chiffre élevé qui s'explique notamment par la découverte d'une chaîne d'infection au sein de l'école internationale de Mondorf-les-Bains.

Le virus ne fait toujours pas l'école buissonnière

Ce que le Premier ministre appelait mercredi un «manque de marge de manœuvre» se traduit une fois encore dans les chiffres. Après le constat d'une présence plus forte dans les eaux usées, le virus reste également bien vivace dans les établissements scolaires, puisque 397 cas ont été recensés parmi les élèves et les personnels du fondamental et du secondaire au cours de la semaine du 15 au 21 mars, indique jeudi le ministère de l'Education nationale

Si la majorité des signalements (300) émane de cas isolés avec une source d'infection extérieure au milieu scolaire, près d'une centaine d'autres trouve leur origine dans des infections qui peuvent être internes aux établissements. Au cours de la semaine écoulée, 38 cas ont ainsi été identifiés dans six écoles fondamentales et sept lycées avec entre trois et cinq cas positifs dans une même classe.

Une chaîne de contamination a, de son côté, été identifiée dans une classe de fondamental de l'école international de Mondorf-les-Bains où six élèves ont été contrôlés positifs. Une situation qui a amené la mise en quarantaine de l'ensemble des élèves et du personnel «jusqu'au 22 mars», précise le communiqué officiel, publié jeudi.

La publication de ces chiffres intervient au lendemain du début de la distribution de 9.000 kits de tests rapides dans six établissements du pays. Une phase-test qui doit durer jusqu'au 2 avril prochain et vise notamment à ramener «de la sérénité en classe». L'éventuelle généralisation de ce dispositif devrait être décidé début avril et appliqué après les vacances de Pâques.

