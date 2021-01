Le virus ne fait pas de nouvelle victime au Luxembourg

Si pour la deuxième fois en moins d'une semaine aucun décès lié au covid n'a été enregistré, le virus continue de circuler au Grand-Duché. 115 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures.

Un million de tests ont déjà pu être proposés grâce au réseau de dépistage covid au Luxembourg. Mais ce système qui s'appuie sur huit centres va être modifié à compter du 25 janvier. Le ministère de la Santé a annoncé que le site de Roost cessera son activité ce samedi. Un nouveau centre sera en effet ouvert à Mersch, à partir de lundi, dans le but d'accélérer l'accès des usagers aux tests.

Ces dernières 24 heures et pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le virus n'a causé aucun décès au Luxembourg, même s'il a déjà fait 562 victimes depuis le début de l'épidémie en mars.

Le virus reste néanmoins actif, puisque 115 personnes ont été testées positives au covid sur 6.981 tests effectués ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé.

Depuis mars, le Luxembourg dénombre donc 49.319 cas dépistés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



72 malades atteints du virus sont toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 14 en soins intensifs. 48 patients suspectés d'être atteints du covid étaient aussi soignés en centre hospitalier ces dernières 24 heures.

La campagne de vaccination avance puisque 451 volontaires ont reçu une première dose de vaccin ces dernières 24 heures et 449 personnes une seconde injection. 6.193 hommes et femmes ont donc déjà été vaccinés au Grand-Duché.



Alors que l'épidémie a fait plus de deux millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, beaucoup de pays resserrent la vis, craignant l'émergence d'une troisième vague. Ainsi le gouvernement français n'exclut pas un nouveau confinement. Il «deviendrait probablement une nécessité absolue» si la circulation du variant anglais du coronavirus augmentait «de façon sensible» en France, a prévenu jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le Portugal, lui, a décidé de fermer l'accès aux écoles du pays afin de limiter la propagation du virus.

