Du 22 au 28 mars, pas moins de 437 cas d'élèves ou de personnels positifs au covid ont été repérés dans les écoles et lycées luxembourgeois. Une reprise des infections incontestable.

Le virus fait son devoir auprès des scolaires

Patrick JACQUEMOT Du 22 au 28 mars, pas moins de 437 cas d'élèves ou de personnels positifs au covid ont été repérés dans les écoles et lycées luxembourgeois. Une reprise des infections incontestable.

Certes, écoles et lycées luxembourgeois semblent bien moins affectés par l'épidémie qu'en novembre ou décembre derniers, mais les chiffres sur le nombre de contaminations dépistés publiés jeudi par le ministère de l'Education sont les plus mauvais depuis le début de l'année. Ainsi, le rapport hebdomadaire concernant la dernière semaine de mars indique que élèves et personnels ont été dépistés positifs. Soit un virus présent dans 391 classes du pays, y compris en centres de compétences!

L'enseignement secondaire n'a pas été épargné en cette fin de trimestre, avec pas moins de 214 lycéens ont été identifiés comme porteurs du virus. Cela a notamment été le cas au Lycée Aline-Mayrisch et au Lycée des Garçons à Luxembourg-ville. Dans ces deux établissements de la capitale, huit et sept jeunes scolarisés dans la même classe de 1ère ont été testés positifs. Une chaîne d'infection déclenchant immédiatement un ''scénario 4'' et... donc des cours à distance même si le ministère de l'Education persiste à vouloir maintenir le plus de jeunes en présentiel depuis le début de l'année.

Jusqu'au 2 avril, les jeunes d'une classe de cycle 1 de l'Ecole Grand-rue Wäschbiren à Esch-sur-Alzette doit, elle, être maintenue en quarantaine. Une mesure prise alors qu'une de leurs enseignantes avait été testée positive en début de semaine, et que quelques jours plus tard sept autres écoliers étaient eux aussi infectés.

L'OMS recommande Pâques au jardin A quelques jours du week-end pascal et à deux semaines du début du Ramadan, l'Organisation mondiale de la santé a publié des recommandations sur les rassemblements religieux en Europe.

Ces élèves ne retrouveront donc pas leur salle de classe avant les vacances de Pâques. Celles-ci débutant le 3 avril prochain, pour se conclure le 18 avril. C'est d'ailleurs au terme de ce congés de printemps que le ministre Claude Meisch (DP) dévoilera les conclusions des essais d'auto-tests covid des élèves se déroulant actuellement dans six établissements luxembourgeois.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.