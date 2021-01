Si la campagne de vaccination luxembourgeoise avance avec 362 nouveaux vaccinés ces dernières 24 heures, le covid-19 continue d'être actif. 143 personnes ont en effet été testées positives ces dernières 24 heures.

Le virus fait quatre nouvelles victimes



Bien que la courbe des contaminations soit en baisse, la prudence face au coronavirus reste de mise. Preuve en est la confirmation vendredi par Claude Meisch (DP), le ministre de l'Education nationale, de l'achat de masques FFP2 pour équiper les enseignants luxembourgeois.

L'épidémie de covid-19 persiste en effet toujours au Grand-Duché, comme le démontrent les données de la direction de la Santé. Le virus a entraîné la mort de quatre personnes ces dernières 24 heures.

Le Grand-Duché enregistre 143 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, sur les 7.376 tests effectués. Pour rappel, le pays affichait quelque 800 cas quotidiens au plus fort de la deuxième vague.

Depuis le début de l'épidémie en mars, le Luxembourg dénombre donc 48.630 cas dépistés. Pour rappel, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

150 patients en lien avec l'infection sont toujours hospitalisés au Luxembourg, dont 23 en soins intensifs.

Depuis 24 heures, 362 personnes ont été vaccinées au Luxembourg. Ce qui porte le nombre de personnes ayant bénéficié d'une injection à 3.233.

Le virus est toujours très actif en Europe. C'est pourquoi certains pays ont décidé de serrer la vis à nouveau, notamment le Portugal, qui a décidé de reconfiner ses dix millions d'habitants.

