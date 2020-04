Prime unique pour le personnel hospitalier et des maisons de soins, administration immédiate de chloroquine et de hydroxychloroquine ou création d'un fonds de solidarité pour les commerces fermés. Les députés ont du pain sur la planche ce mercredi.

Luxembourg 2 min.

Le virus déclenche une vague de demandes de pétitions

Maurice FICK Prime unique pour le personnel hospitalier et des maisons de soins, administration immédiate de chloroquine et de hydroxychloroquine ou création d'un fonds de solidarité pour les commerces fermés. Les députés ont du pain sur la planche ce mercredi.

Après Pâques, les députés se retrouveront au Cercle municipal pour mieux se protéger du coronavirus en mettant une plus grande distance entre eux, ce qui n'est pas possible à la Chambre des députés. Les membres de la Commission des pétitions n'auront pas à craindre de contamination en plénière ce mercredi matin puisqu'ils se retrouveront seuls devant leur écran pour examiner, par visioconférence, les 33 demandes de pétitions publiques.

Les pétitions en ligne gelées jusqu'au 15 avril Les onze requêtes ouvertes à la signature le 13 mars dernier sont bloquées pendant trois semaines en raison de la crise du covid-19 au pays. Ainsi en a décidé la commission ad hoc réunie pour la première fois en vidéoconférence ce mercredi.

Réunie pour la première fois sous cette forme le 25 mars, la commission avait décidé à l'unanimité de geler la période de signature des pétitions publiques en raison de la crise sanitaire du COVID-19 jusqu'au 15 avril 2020. Un gel qui touche pour l'heure 11 pétitions dont celle liée à la réduction du temps de travail. Les députés partageant le constat de Nancy Arendt (CSV), la présidente, de maintenir l'«instrument de démocratie par excellence entre les citoyens et la Chambre» que sont les pétitions.

Depuis 33 personnes ont introduit autant de demandes dont la très grande majorité portent directement ou indirectement sur l'omniprésente pandémie du coronavirus et toutes les questions qu'elle peut susciter.

Prime pour personnel de santé et suspension des prêts

En lien direct avec le Covid-19, des pétitionnaires aimeraient voir une campagne massive et continue de dépistage du coronavirus, l'administration immédiate de chloroquine et de hydroxychloroquine comme remède spontané au virus ou encore l'instauration d'une prime unique pour le personnel des hôpitaux et maisons de soins pour leur engagement exceptionnel.

Des demandeurs proposent aussi la création d'un fonds de solidarité pour les commerces fermés durant l'état de crise sanitaire, le soutien des intérimaires ou encore la suspension du paiement des prêts immobiliers et des prêts personnels. D'autres exigent carrément la démission de Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères ou l'annulation des examens de fin d'études secondaires pour l'année scolaire en cours. Sans que le lien puisse être établi avec le virus, une personne demande que cessent les devoirs à domicile pour les élèves du fondamental.

A noter encore cette demande de pétition interdisant les animaux de compagnie dans les complexes d'appartements ou celle de créer un nouveau jour férié qui serait alors le jour international de la femme.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.